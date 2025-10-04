Rijedak izlazak samozatajne supruge bivšeg vatrenog, slovi kao netipična žena nogometaša

Marija Bišćan nakon dugo vremena snimljena je u javnosti, a inače slovi kao netipična supruga nogometaša.

Supruga umirovljenog nogometaša i trenera Igora Bišćana, Marija Bišićan, privukla je pažnju prolaznika dok je uživala u subotnjem danu na zagrebačkoj špici.

Samozatajna Marija koja se gotovo nikada ne pojavljuje u javnosti svojim modnim izdanjem je pokazala da manje može biti više – odlučila se za klasičan, ali profinjen stajling koji odiše jednostavnošću i elegancijom.

Marija Bišćan Foto: Josip Moler / CROPIX

Nosila je tamni kaput klasičnog kroja, ispod kojeg se nazirao tamnoplavi pulover, a kombinaciju je upotpunila ravnim trapericama i balerinkama u sivo-plavoj nijansi.

Marija Bišćan Foto: Josip Moler / CROPIX

Look je zaokružila crnim naočalama užeg okvira i malom Chanel torbicom, čime je pokazala da ima oko za detalje.

Marija Bišćan Foto: Josip Moler / CROPIX

Inače, Igor i Marija u braku su od 2007. godine i zajedno imaju četiri kćeri.

Par se upoznao u studentskim danima, a Marija je zbog Igor često mijenjala adrese i pratila ga na destinacijama klubova za koje je on igrao tijekom karijere. Pred oltar su stali nakon tri godine veze, a vjenčani kumovi bili su im Tomo Šokota i njezina prijateljica iz djetinjstva. Danas slove kao jedan od najstabilnijih parova na domaćoj sceni i uz njihov se brak ne spominju nikakvih skandali.

Igor Bišćan, Marija Bišćan Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Igor Bišćan, Marija Bišćan Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

