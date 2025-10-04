Rijedak izlazak samozatajne supruge bivšeg vatrenog, slovi kao netipična žena nogometaša

Marija Bišćan nakon dugo vremena snimljena je u javnosti, a inače slovi kao netipična supruga nogometaša.
Supruga umirovljenog nogometaša i trenera Igora Bišćana, Marija Bišićan, privukla je pažnju prolaznika dok je uživala u subotnjem danu na zagrebačkoj špici.3 vijesti o kojima se priča "koja žena" Grašina Hana iznenadila fotkama u kupaćem, no pažnju je ukrala kći Alba! "Otišao je..." Neutješna Mila Elegović oprostila se od dugogodišnjeg partnera: "Moje sve" Što kažete? Žene, Joško Gvardiol više ne izgleda ovako! Promjena će vas iznenaditi
Samozatajna Marija koja se gotovo nikada ne pojavljuje u javnosti svojim modnim izdanjem je pokazala da manje može biti više – odlučila se za klasičan, ali profinjen stajling koji odiše jednostavnošću i elegancijom.
Marija Bišćan Foto: Josip Moler / CROPIX
Nosila je tamni kaput klasičnog kroja, ispod kojeg se nazirao tamnoplavi pulover, a kombinaciju je upotpunila ravnim trapericama i balerinkama u sivo-plavoj nijansi.
Marija Bišćan Foto: Josip Moler / CROPIX
Pogledaji ovo Nekad i sad Pamtite li nju iz naše hit-serije? Nakon dugo vremena snimljena je u javnosti
Look je zaokružila crnim naočalama užeg okvira i malom Chanel torbicom, čime je pokazala da ima oko za detalje.
Marija Bišćan Foto: Josip Moler / CROPIX
Inače, Igor i Marija u braku su od 2007. godine i zajedno imaju četiri kćeri.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda sin Janka Popovića Volarića kojega je dobio s 20 godina? Jako su slični!
Par se upoznao u studentskim danima, a Marija je zbog Igor često mijenjala adrese i pratila ga na destinacijama klubova za koje je on igrao tijekom karijere. Pred oltar su stali nakon tri godine veze, a vjenčani kumovi bili su im Tomo Šokota i njezina prijateljica iz djetinjstva. Danas slove kao jedan od najstabilnijih parova na domaćoj sceni i uz njihov se brak ne spominju nikakvih skandali.
Igor Bišćan, Marija Bišćan Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Igor Bišćan, Marija Bišćan Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Domaća influencerica na špici je snimljena sa zaručnikom - slovenskim nogometašem. O njihovom zarukama se i dalje priča, a o kome je riječ saznajte OVDJE.
Stela Rade u centru Zagreba je pokazala svoj novi imidž. Fotke pogledajte OVDJE.
1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Zbog haljine s opasnim prorezima domaću ljepoticu uspoređuju s J.Lo
1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Dirljiva objava govori sve! Maja Šuput podijelila prisne prizore s fatalnim Splićaninom
Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je na fotografiji? Bio je glavna faca u našoj humorističnoj seriji