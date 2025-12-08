Bivša Miss Universe Dalmacije i nogometna sutkinja opet u ulozi modela: ''Prvo me uhvatila panika''

Sinj je oduvijek bio grad tradicije, ponosa i jakih žena. Upravo takva je i nova kampanja dizajnerice Ivane Cvrlje, koja je modom oživjela jedan od simbola grada - staru, posrnulu Dalmatinku. U društvu bivših misica, sportašica i žena snažnog karaktera, našem Hrvoju Kroli za IN magazin otkrila je priču koja je mnogo više od mode. Priču o korijenima, identitetu i ženskoj energiji.

Nekada je bila srce Sinjske krajine. Mjesto rada, života i ponosa brojnih obitelji. Danas tvornica stoji tiha, zapuštena i prekrivena prašinom prošlih vremena. A upravo zato, modna dizajnerica Ivana Cvrlje odlučila je u nju vratiti dah života.



''Evo, po prvi put ušli smo u prostore Dalmatinke, nekadašnje naše hraniteljice. Mislim da nema obitelji koja nije imala barem jednog člana u toj Dalmatinki koja je nažalost sada u ovakvom stanju. Mi smo pokušali oživjeti barem jedan kutak'', govori Ivana Cvrlje, modna dizajnerica.

Nova kampanja Ivane Cvrlje - 5 Foto: In Magazin



U prostoru koji je nekad hranio Dalmaciju, zablistale su šljokice. Ivana je na mjesto uspomena donijela svoju božićnu kolekciju.



''Materijali su u mom stilu sve to nekakav sjaj, glamur, šljokice, ručno dosta izrađivano. Ja sam uvijek pobornik tog dovoljnog seksipila ali da žena bude u prvom planu i da to budu siluete koje ističu ženstvenost i naglašavaju stav i karakter jedne mlade dame'', govori Ivana.



Za ovu kampanju pozvala je dvije žene koje simboliziraju snagu i ljepotu Dalmacije. Vesnu Budimir, nogometnu sutkinju, i Renatu Lovrinčević Buljan, fitness trenericu. Žene koje znaju što su disciplina, rad, ali i elegancija.

Vesna Budimir Foto: In Magazin



''Prvo me uhvatila panika, prošlo je već 20 godina i hoću li ja to moći ali mislim se onda zašto ne, ovo je ipak bila moja prva ljubav i nisam mogla odoliti da propustim ovu priliku'', govori Vesna Budimir, nogometna sutkinja i Miss Universe Dalmacije 2004.

Nova kampanja Ivane Cvrlje - 2 Foto: In Magazin

Renati je, pak, moda bila prirodan nastavak njezine karijere. Miss Universe Hrvatske, sportašica, trenerica, žena koja je naučila kako spojiti ljepotu, rad i disciplinu.



''Sve što mi je obukla je kao saliveno po meni i da se jako lijepo osjećam. Tu se vidi svaki konac, svaki trud, energija i strast prenesena je u svaku haljinu. Stvarno je dobar osjećaj'', kaže Renata Lovrinčević Buljan, Fitness trenerica i Miss Universe Hrvatske 2000.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je supruga Davora Gobca? Nekad je i sama punila pozornice, no onda se povukla iz javnosti



I Vesna i Renata pokazuju da žena može biti uspješna i u karijeri, i u domu.

Nova kampanja Ivane Cvrlje - 3 Foto: In Magazin

''Nije jednostavno. Ali to je ispunjenje mene. Jer zapravo i jedan i drugi dio, obitelj prije svega, i ostvarivanje mene kao osobe, da radim u struci i da radim ono za što sam stvorena. Živim svoj život baš onako kako želim uz Božju pomoć'', govori Renata Lovrinčević Buljan, Fitness trenerica i Miss Universe Hrvatske 2000.

Renata Lovrinčević Buljan Foto: In Magazin



''Jedni recept kojeg bi možda mogla reći, a to je da ljudi rade ono što vole i da imamo podršku od naših partnera. (je li partner više bio podrška u manekenstvu ili u nogometu?) haha on preferira nogomet haha ali mu nije bilo mrsko ni ovo'', dodaje Vesna.



Među hladnim zidovima Dalmatinke, Vesna i Renata prisjetile su se vremena kada su izbori ljepote imali posebnu čar. Kažu, dugo se nije pojavila djevojka koja je na tako lijep način okupila cijelu zemlju, sve do ovogodišnje Miss Universe Hrvatske.

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova nećakinja objavila fotku iz Varaždina: S njom bio i muž, koji je naš plesač



''Laura Gnjatović je jedna posebna cura koja je razbudila cijelu Hrvatsku i izazvala taj ponos koji osjećamo. Ta elegancija, ljubaznost, veselje to je ono što predstavlja Hrvatsku i našu novu generaciju'', smatra Renata Lovrinčević Buljan.

''Ja na to gledam isto kako sam gledala i prije 20 godina. Sa ponosom sa radošću, pogotovo što nas je Laura predstavila predivno i moramo svi bit ponosni na to'', zaključila je Vesna.Ivana Cvrlje još je jednom pokazala da moda nije samo odjeća, nego i emocija. Jer ljepota nije u haljini, nego u onoj koja joj udahne život.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Svi se dive njenom talentu: Zvijezdu Kumova na posljednjem nastupu ponijeli osjećaji

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Seve opet na sudu: Evo što je pjevačica rekla nakon ročišta