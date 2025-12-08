Thompson objavio prizore s drugog koncerta u Varaždinu, Dalić pozirao s fanovima

Marko Perković Thompson na svom Facebooku objavio je prizore s drugog koncerta u Varaždinu.
Na službenoj Facebook stranici objavio je fotografije s pozornice, a svu pozornost imale su cipele na nogama koje je nosio, tzv. Zenge. Na objavljenim slikama može se vidjeti i da se među publikom nalazio izbornik Zlatko Dalić koji je pozirao s fanovima.
Prije koncerta glazbenik je prošetao baroknim Varaždinom te se družio s izbornikom, županom, gradskim čelnicima, braniteljima i brojnim drugim građanima.
Thompson nije zaobišao ni Dalićev restoran, a zajedničku fotografiju objavili su na društvenim mrežama.
Marko Perković Thompson i Zlatko Dalić - 1 Foto: Instagram
Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX
Prije nekoliko sati Thompson je najavio još jedan koncert za svoju dvoransku turneju, o kojem se gradu radi pogledajte OVDJE.
Turneja se nastavlja s dva nastupa u Zadru (12. i 13. prosinca 2025., Dvorana Krešimira Ćosića) te jedan u Zagrebu (27. prosinca 2025., Arena Zagreb).
Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell
