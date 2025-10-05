Kad je Seve u mini haljini zakoračila na pozornicu, temperatura u publici je odmah skočila!

Severinina haljina u boji kože, koja joj je istaknula figuru i noge, bila je u prvom planu tijekom koncerta u njemačkom Offenbachu.

Nakon nekoliko tjedana odmora, Severina se vratila nastupima, a prvi nastup nakon puta u Istanbul imala je u njemačkom Offenbachu.

Dvorana Stadthalle Offenbach bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a naša glazbena zvijezda je oduševila publiku i izgledom i energijom. Osim toga,posebnu pažnju privukao je njezin modni odabir.

Galerija 26 26 26 26 26

Za ovu prigodu Severina je nosila minijaturnu haljinu u boji kože, ukrašenu crnim zvjezdicama i srebrnim detaljima koji su joj naglasili figuru i dodali dašak futurističkog glamura. Haljina je isticala njezinu besprijekornu liniju i utrenirane noge, a kombinirala ju je s crnim sandalama na visoku potpeticu i minimalističkim nakitom.

Kako vam se sviđa Severinina haljina? Odlično joj stoji!

Imala je i bolja izdanja Odlično joj stoji!

Imala je i bolja izdanja Ukupno glasova:

Severina - 2 Foto: Instagram

Severina - 5 Foto: Instagram

Severina - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ups, nezgodno! Meghan Markle se našla u komičnoj situaciji koja je obišla internet

Fotografije s nastupa, na kojima se Severina vidi kako s osmijehom i raširenih ruku pozdravlja publiku, preplavile su društvene mreže.

Severina - 1 Foto: Instagram

Severina - 2 Foto: Instagram

Severina Foto: Instagram

"Znam jednog ofucanog džogera koji doživi moždani udar na svaku tvoju novu fotkicu", "Divnaaa predivnaaa", "Svjetska zvijezda", "Lijep glas, još slađi izgled i... LUTKICA", "Vrati se na Olimp, gdje i pripadaš", "Pumpaj Seve", stoji među mnogim komentarima u kojima su se našli i oni koji su sadržavali samo emotikone.

Nakon Offenbacha, Severina će imati nastup u Sjevernoj Makedoniji, a krajem listopada i u studenom očekuje u tri koncerta u splitskim Gripama i zagrebačkoj Areni.

Čime ju je iznenadio jedan obožavatelj, pogledajte OVDJE.

Nedavno je boravila u Italiji, a koliko košta jedna noć u hotelu gdje je odsjela, otkrijte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Oni su dokaz da postoji prava holivudska ljubav, koja je filmski započela prije 20 godina!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Bivša kraljica Hrvatske udala se u tajnosti? Zanimljiv detalj sa špice potaknuo je šuškanja

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Otac mu je velika rock legenda!

Pogledaji ovo Celebrity Nije mogla sakriti emocije: Neda Ukraden kćeri i zetu posvetila poruku koja topi srce!