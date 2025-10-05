Nije mogla sakriti emocije: Neda Ukraden kćeri i zetu posvetila poruku koja topi srce!

Kći Nede Ukraden Jelena Bilbija Minović proslavila je 16. godišnjicu braka sa suprugom Predragom, a ponosna pjevačica im je uputila emotivnu čestitku putem Instagrama.

Iako se sprema za veliki koncert u Areni Zagreb, koji će se održati 25. listopada, glazbena diva Neda Ukraden još jednom je pokazala koliko je ponosna i emotivno povezana sa svojom obitelji. Iskoristila je priliku za objavu na Instagramu posvećenu kćeri Jeleni Bilbiji Minović i zetu Predragu Minoviću koji su proslavili 16. godišnjicu braka.

Neda, koja nerijetko dijeli obiteljske trenutke s kćeri, zetom i troje unučadi, ni ovoga puta nije skrivala koliko joj obitelj znači, što se moglo vidjeti i u emotivnoj poruci posvećenoj paru.

"Dragi moji Jeco i Peco, sretna vam 16. godišnjica vjenčanja. Vi ste dokaz da ljubav, poštovanje i podrška ne prolaze s godinama! A vaša divna dječica Aleksandra, Neda i Dušan su ne samo kruna vaše ljubavi, nego i najveće blago kojima ste obogatili naše živote. Hvala vam i živjeli zauvijek u ljubavi!", napisala je Neda.

Ova poruka oduševila je njezine pratitelje, koji su u komentarima čestitali paru i pohvalili Nedinu toplinu i obiteljsku bliskost.

Jelena, za koju mnogi govore da je Nedina slika i prilika, rijetko se pojavljuje pred kamerama, a svoju karijeru gradi kao direktorica marketinga i vlasnica salona za uljepšavanje. Sa suprugom Predragom, koji je čak istetovirao Nedino ime, ima troje djece, a pjevačica ne krije kako imaju njezinu podršku.

"Jelena i zet imaju moju podršku u svemu, uvijek ću stajati iza njih. On je dobar muž i roditelj, ali i domaćin. Poštujemo se, meni je to i više nego dovoljno, uvijek smo tu jedni za druge. Život je more obaveza, zajedništvo porodice mora da se vrati, nedostaje nam to u društvu", ispričala je Neda jednom prilikom.

