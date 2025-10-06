Đokovićeva supruga u Parizu pozirala s modnom ikonom, pohvalila se fotkom

Jelena Đoković na društvenim se mrežama pohvalila nizom fotki iz Pariza.

Jelena Đoković, supruga teniske legende Novaka Đokovića, ovih dana boravi u Parizu, gdje je prisustvovala reviji brenda Lacoste u sklopu Pariškog tjedna mode. Na svom Instagramu podijelila je nekoliko fotografija s ekskluzivnog događaja, no jedna fotografija posebno se istaknula.

Naime, to je ona na kojoj je osvanula u društu Anne Wintour, bivše glavne urednice Voguea.

Na fotografiji koja je brzo obišla društvene mreže, Jelena i Anna djeluju opušteno, ali i besprijekorno stilizirano – svaka na svoj način.

"Spektakularna revija u Parizu i imala sam sreće što sam je vidjela uživo", napisala je Jelena uz fotke.

Jelena Đoković, Anna Wintour Foto: Instagram

Jelena je za modnu reviju odabrala elegantnu, ali razigranu kombinaciju - bijeli sako, ispod kojeg nosi majicu i mini plisiranu suknju u teniskom stilu. Outfit je upotpunila efektnom zeleno torbom.

Jelena Đoković Foto: Instagram

Nasuprot nje, Anna Wintour, bivša glavna urednica američkog Voguea i vječna modna institucija, ostala je vjerna svom prepoznatljivom stilu. Nosila je kariranu modnu kombinaciju, a na licu je imala, kao i uvijek, sunčane naočale.

Oduševljeni pratitelji supruge tenisača objavu su zatrpali brojnim komplimentima.

Jelena Đoković - 5 Foto: Profimedia

''Prelijepa Jelena'', ''Dama'', ''Ikone'', ''Kao milijun dolara'', ''Jelena, kao bombon si'', ''Lijepo vas je vidjeti zajedno'', dio je komentara s Instagrama.

Jelena i Novak Đoković - 1 Foto: Profimedia

Novak i Jelena Đoković - 1 Foto: Screenshot/Instagram

Jelena i Novak Đoković - 6 Foto: Profimedia

