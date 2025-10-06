Zgodni hajdukovac oženio se s našom modnom dizajnericom! Pogledajte prve fotke

Anthony Kalik i Ivona Glavaš pred svojim najbližima izgovorili su sudbonosno "da".

Nogometaš Hajduka Anthony Kalik i njegova partnerica, modna dizajnerica Ivona Glavaš izrekli su sudbonosno ''da''.

Par se vjenčao u splitskoj Župi Presvetog Srca Isusova.

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ivona je zablistala u raskošnoj bijeloj vjenčanici A-kroja s dugim šlepom i romantičnim tilom, dok je Anthony nosio elegantno klasično crno odijelo s leptir-mašnom.

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Mladenka je u rukama držala buket bijelih ruža, a vjetar je nestašno nosio njezin veo dok su izlazili iz automobila, stvarajući gotovo filmske prizore koje su zabilježili fotoreporteri.

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Vojko Basic / CROPIX

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Vojko Basic / CROPIX

Na svadbi su bili i Marko Livaja i njegova supruga Iris.

Iris Livaja, Marko Livaja Foto: Vojko Basic / CROPIX

Iris Livaja, Marko Livaja Foto: Vojko Basic / CROPIX

Kako je pisala Slobodna Dalmacija, slavlje će se nastaviti u hotelu "Park", a goste će zabavljati glazbenik Milan Terze, koji se proslavio nastupima upravo na svadbama.

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Anthony Kalik, Ivona Glavaš Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Inače, o vezi ovog para počelo se šuškati nakon što su zajedno dočekali 2024. godinu u društvu Livaje i Iris. Na društvenim mrežama tada su osvanule fotografije, a Iris je dodatno potaknula priče o romansi emotikonom srca koji je ostavila u komentaru.

Više o njihovoj ljubavnoj priči saznajte OVDJE.

