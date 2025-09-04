Veličina je važna! Donosimo listu najskupljih zaručničkih prstena

U našoj sljedećoj priči ne vrijedi ona - manje je više! Naime, kada je zaručničko prstenje u pitanju, svjetske zvijezde ne štede - ni na veličini, ni na cijeni. Koji je ušao u povijest kao najskuplji i kojem se zaručniku dogodilo da je 10 milijuna eura bacio u vjetar, doznao je naš Dino Stošić za IN magazin.

Kažu da ljubav nema cijenu, ali kada su u pitanju najpoznatije svjetske zvijezde, to često nije pravilo. Jedna od najvećih pop zvijezda današnjice Taylor Swift zaručila se krajem kolovoza za američkog nogometaša Travisa Kelcea. Pjevačica sada na ruci nosi prsten čija cijena seže i do pola milijuna eura. Barem tako tvrdi stručnjak za nakit iz Rima.

"Cijena ovdje više nije po karatu, već po komadu, jer nije lako pronaći takav rez s bojom koja mi se čini prilično dobrom. Dakle, cijena je definitivno određena ponudom, a mislim da za kupnju nečeg takvog treba izdvojiti oko 500.000 eura (oko 672.000 dolara), po mom mišljenju. Toliko taj predmet vrijedi. To je kamen star 4 milijuna godina i nije ga lako pronaći tako velikog na tržištu.", objasnio je zlatar Giuliano Ansuini, zlatar iz Rima.

Zaručnički prsten pjevačice ima specifičan oblik sličan kvadratu sa zaobljenim kutovima, a u sredini je dublje usječen, kako bi se stvorio sjaj.

"Vidjela sam prsten u novinama i mislim da je u skladu s mnogim aktualnim modnim trendovima koji se razvijaju oko ponovne valorizacije starinskog nakita, a posebno dijamanata starinskog reza. Jer karakteristika tog prstena nije samo njegova starinska izrada, već i rez dijamanta, koji djeluje kao da je rađen ručno, dok današnji dijamanti imaju precizan, milimetarski rez koji je, po mom mišljenju, i pomalo hladan. Više volim starinski rez, jastučasti rez, koji mi se čini fascinantnijim."

Procjenjuje se da je riječ o kamenu između sedam i osam karata. Upravo ta veličina, ali i povratak u modu starinskih rezova i antičkog nakita, čine ovaj prsten savršeno uklopljenim u aktualne trendove.

Zaručničko prstenje - 2 Foto: In Magazin

''Izgleda kao stariji rez, a većina ljudi sada je privučena starinskim stvarima i, vidiš, primjećujem da mnogi sada traže nakit koji sam izrađivao 70-ih i 80-ih godina.", objasnio je Mordechai Yerushalmi.

No nije Taylor jedina koja nosi pravu malu riznicu na ruci. Jedna od takvih sretnica je i Georgina Rodriguez, koju je Cristiano Ronaldo nakon osam godina veze oduševio golemim dijamantnim prstenom. Iako par nije otkrio tko je dizajnirao raskošan komad nakita, stručnjaci procjenjuju da bi njegova cijena mogla biti između dva i pet milijuna eura. A da zvijezde postavljaju trendove, slaže se i draguljar iz Las Vegasa.

''Znam da je jedna od poznatih osoba imala dijamant ovalnog reza, a posljednje dvije, tri godine ovalni rez je bio vrlo popularan.", govori Mordechai Yerushalmi.

Zaručničko prstenje - 6 Foto: In Magazin

Galerija

Kada govorimo o prstenju koje je ušlo u povijest, teško je ne spomenuti onaj princeze Grace Kelly, koju je princ Rainer III od Monaka zaručio prstenom koji je u to vrijeme stajao oko 4 milijuna eura. Prsten danas vrijedi gotovo 40 milijuna eura, a dijamantni prsten od 10 cijelih 47 karata, smaragdnog reza, dizajnirao je Cartier. U povijest se upisala i pjevačka diva Mariah Carey. Njezin zaručnički prsten s dijamantom od 35 karata, koji joj je darovao australski milijarder Jamey Packer, vrijedio je oko 10 milijuna eura. Iako ljubav nije potrajala, prsten s tim dijamantom ostao je jedan od najskupljih zaručničkih u svijetu showbiza ikada.

