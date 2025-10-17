S kratke haljinice i seksi čizama Maje Šuput svu pažnju krade ogromni ukras na glavi!

Maja Šuput u četvrtoj epizodi Supertalenta blistala je u crvenoj haljini sa šljokicama, a posebnu pozornost krao je ukras na glavi.

Maja Šuput sve je ugodno iznenadila novom kombinacijom za četvrtu epizodu Supertalenta.

Više o ovom spektakularnom looku rekao nam je njen stilist Marko Grubnić.

Maja Šuput - 7 Foto: Instagram

Maja Šuput - 4 Foto: Instagram

''Crvena haljina koja je u stvari po meni jedna opasna kombinacija. Malo ima taj moment nekog cabareta zbog ogromnog rozog perja na glavi. Ono što je vrlo zanimljivo je da sam ja osobno radio ovu tokicu. Imao sam jednu viziju koju je teško pronaći i kupiti i onda je najbolje biti sam svoj majstor i tu svoju viziju pretočiti u stvarnost. Evo, ova tokica i ovo ogromno cabaret perje je mojih ruku dijelo. Imao sam i malu pomoć naših dragih dečkiju iz rekvizita na Novoj TV. Evo, kad se male ruke slože sve se može i tako je nastala ova senzacionalna tokica'', pohvalio se Marko.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput - 9 Foto: Instagram

No, spektakularna tokica stvorila im je i probleme.

''Ono što razlikuje ove slike od samog showa, je problem zbog tehničke prirode. Naime, morali smo malo smanjiti količinu perja i malo smanjiti dojam na ekranu za naše gledatelje. Ali na fotografijama smo ipak pokazali našu tokicu u punom sjaju.''

Maja Šuput - 1 Foto: Instagram

''Haljina je rađena od šljokica crvenih, ima velika ramena, naglašana ramena, i s ramena tkanina pada lijevo i desno kao plašt. S tim smo naglasili ramena i dobili smo opet taj ''showtastični'' moment kad se radi u haljini. Ona nije mala crvena haljina, nego je ipak, eto, kratka mala haljina koja je dobila wow efekt upravo s tim plašt rukavima.''

Maja Šuput - 8 Foto: Instagram

Maja Šuput - 6 Foto: Instagram

Posebno se moraju spomenuti i čizme.

''Kako bismo dobili u potpunosti dojam ''woman in red'', ovdje, ne znam jesu li otele show cipele ili tokica, procijenit će gledatelji, ali su svakako čizme učinile svoje u stylingu. Lakirane crvene čizme koje izgledaju zaista moćno i opasno u ovoj kombinaciji. Tako da, eto, dobili smo Maju od glave do pete ''woman in red''. Ja jako volim, sa svoje stilističke i estetske strane, kad se dogodi taj trenutak da se boje naprosto stapaju, da izgleda kao da je u jednoj boji, i to jednostavno izgleda super i na ekranu, i volim takve stilističke zahvate.''

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

''To je kombinacija na koju smo baš ponosni, mogu reći da je Maja baš s guštom to nosila i to perje, i nadam se da će se svidjeti i gledateljima!'' rekao nam je Marko.

Sviđa li vam se kombinacija? Da, baš je seksi!

Ne sviđa mi se

Oke je, ali nešto bih promijenio/la Da, baš je seksi!

Ne sviđa mi se

Oke je, ali nešto bih promijenio/la Ukupno glasova:

U prošloj epizodi nosila je haljinu i kravatu, kako je izgledala ta kombinacija pogledajte OVDJE.

A kako joj je stajao zebrasti kombinezon u drugoj epizodi pogledajte OVDJE.

Galerija 26 26 26 26 26

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Šuput objavila novu fotku sa Šimom s velike večeri u svom životu: ''Momentalno sam rekla da''

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Sviđa li vam se? Naša 23-godišnja influencerica udala se u tradicionalnoj vjenčanici i izbjegla trendove