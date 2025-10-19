Šuput objavila novu fotku sa Šimom s velike večeri u svom životu: ''Momentalno sam rekla da''

Maja Šuput zablistala je u Areni Zagreb uz podršku supruga Šime Eleza, njihovu fotografiju objavila je na Instagramu.

Maja Šuput sinoć je kao posebna gošća stala uz legendarnog Miroslava Ilića na pozornici Arene Zagreb, gdje su zajedno otpjevali bezvremenski hit ''Jedan dan života'', koji je Miroslav nekoć snimio s Lepom Brenom.

Publika ih je dočekala s ovacijama, a njihov nastup bio je jedan od vrhunaca večeri.

Maja Šuput na koncertu Miroslava Ilića - 3 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Maja Šuput na koncertu Miroslava Ilića - 4 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Kako je Maja otpjevala Brenin dio pogledajte OVDJE.

Nakon koncerta Maja se oglasila na Instagramu, a među brojnim fotografijama pozornost je ukrala ona na kojoj pozira s partnerom Šimom Elezom.

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Instagram

''Hvala legendarnom Miroslavu Iliću na pozivu da mu budem gost u Areni, da zapjevamo zajedno i da nosim ovu uspomenu zauvijek. Bilo je fantastično, prepuno emocije i zabave. A onda sam naravno otrčala na svoj koncert'', napisala je Maja, a gdje je još nastupala pogledajte OVDJE.

"Počašćena sam što sam pozvana od strane tima Miroslava Ilića da nastupim kao gošća. Momentalno sam rekla 'da'. Nisam gledala niti koji je dan niti jesam li slobodna ili nisam. Sve sam oslobodila da budem večeras ovdje. Prije svega sam obožavatelj. Ovo je posebna pjesma koju ja volim od djetinjstva", istaknula je Maja.

Miroslav Ilić i Maja Šuput u Areni Zagreb - 4 Foto: PR

Maja Šuput na koncertu Miroslava Ilića - 1 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Šimi je baš krenulo! Majin partner nedavno je objavio lijepu vijest na Instagramu, više pogledajte OVDJE.

Šime Elez i Maja Šuput - 4 Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

