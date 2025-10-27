Pogledajte kako izgleda imanje bivše televizijske kraljice vrijedno 30 milijuna dolara!

Ellen DeGeneres na društvenim mrežama je pokazala kako izgleda njezin britanski dom u koji se uselila nakon predsjedničkih izbora.

Nekada omiljena voditeljica Ellen DeGeneres napustila je rodne Sjedinjene Američke Države u vrijeme kada je na izborima pobijedio Donald Trump, a svoj mir pronašla je u britanskom Cotswoldsu.

DeGeneres, koja je u nemilosti javnosti od 2020. godine, otkako je otkrivena toksična atmosfera na snimanjima njezine emisije, pokazala je kako izgleda njezin novi dom dok je snimala svoje pse Sporta i Kida kako se igraju i jure po dvorištu.

Dom vrijedan oko 30 milijuna dolara dijeli sa suprugom glumicom Portiom de Rossi, poznatom iz serije "Ally McBeal". Prostor je otvorenog koncepta – kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak spojeni su u jednu cjelinu. Od poda do stropa protežu se stakleni zidovi koji otvaraju pogled na bujno, zeleno dvorište čak i za oblačnog dana. Unutrašnjost je uređena u paleti nježnih tonova – slonovače, bež latte i mat boje kave.

Uređenje je nenametljivo: blagovaonski stol s keramičkim pločicama, osam kožnih stolica, stakleni stolić za kavu i elegantne fotelje na sivim i ecru tepisima. Po prostorijama se mogu vidjeti i hrpe luksuznih knjiga o Africi, umjetnosti i dizajnu interijera, kao i skulptura konja. Kuća je okružena prostranim imanjem s mnogo zemlje za istraživanje. Na posjedu se nalaze štale za konje, kokošinjac i ovce koje slobodno pasu i pomažu održavati travnjak.

"Kad smo odlučile ovdje živjeti stalno, znale smo da Portia ne može bez svojih konja. Trebao nam je dom s konjušnicom i pašnjacima", ispričala je DeGeneres razlog kupovine velikog posjeda. Naime, par je isprva kupio imanje od 43 hektara, no nakon dugotrajne obnove i višestrukih problema s poplavama, isto su prodale i kupile novu, moderniju kuću u istom okrugu. Među njihovim susjedima su David i Victoria Beckham, Kate Moss, Patrick Stewart, Elizabeth Hurley, Jeremy Clarkson i Damien Hirst, a u blizini se nalazi i kraljevska rezidencija Highgrove House, u vlasništvu kralja Charlesa III.

