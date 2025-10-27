Naš influencer danima je otkrivao skriveni prostor: "Ovo dođe k'o terapija!"

Marco Cuccurin pokazao je kako napreduje čišćenje stare garaže kako bi ju uredio za svoju baku i oca.

Popularni influencer Marco Cuccurin pokazao je da se ne boji fizičkog rada!

Posljednjih tjedana odlučio je stati na kraj neredu u garaži svog pokojnog djeda, a kako sam kaže, taj je prostor bio "pun smeća, prozora, ormarića, propalih štednjaka, starih grilja i stolova".

Marco nije bio sam u ovoj akciji – u pomoć su mu stigli tata i baka, a posao je potrajao danima.

"Ono što smo odlučili napraviti nakon što smo ispraznili prvi dio garaže jest isprazniti, logično, i ovaj desni, drugi dio koji je bio pun prozora, ormarića, propalih štednjaka, starih grilja, starih stolova", ispričao je Marco, dodavši kako je garaža bila prepuna otpada koji se morao sortirati.

Marco Cuccurin - 4 Foto: TikTok

Marco Cuccurin - 3 Foto: TikTok

Marco Cuccurin - 2 Foto: TikTok

Marco Cuccurin - 1 Foto: TikTok

"Kad ti dolaze ljudi po to smeće, moraš to podijeliti u dio za željezo, dio za drvo, dio za plastiku, jer oni to sve neće nositi kao mješoviti otpad", riječi su našeg influencera, koji je ujedno otkrio kako im je za kompletno raščišćavanje trajalo čak sedam dana.

Neki od pratitelja su mu savjetovali da zbog prašine i zaštite svog zdravlja stavi masku, no Marco bi na to zaboravio jer je posao trajao od jutarnjih sati do kasno navečer. Ipak, čini se da mu fizički rad itekako odgovara — barem psihički!

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 4 Foto: Instagram

Marco Cuccurin Foto: Instagram

"Jedina pozitivna stvar, da sad bacim i koju foru, jest to što sam s ovom sjekirom mogao iskaliti sve neke stvari možda koje u pravom životu ne mogu, pa ti ovo dođe kao neka terapija da isprazniš glavu", našalio se Marco, koji je otkrio i da su improvizirane daske dijelile prostor garaže, no nakon skidanja istih i uvidjevši koliko se prostora krija iza silnih stvari, priznaje kako razmišlja da preuredi garažu u stambeni prostor.

U ovo čišćenje se upustio kako bi preuredio staru kuću u moderni dom za baku i oca.

