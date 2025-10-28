Amerikanac koji uređuje kuću u Hrvatskoj moli za pomoć: "Život je pun iznenađenja"

Obnova stare kuće u Hrvatskoj donijela je Justusu Reidu novo iznenađenje.

Justus Reid, Amerikanac koji je postao hit na društvenim mrežama nakon što je za samo 5000 eura kupio staru kuću u Hrvatskoj i krenuo u njezinu obnovu, otkrio je nove detalje u svom najnovijem videu – a ovog puta nije sve bilo vezano uz građevinske radove.

Naime, iz šume je prema njegovoj kućici došetao mačić, kojega je Justus odlučio udomiti. Preslatko pojačanje ubrzo je osvojilo srca njegovih pratitelja, a Justus sada traži njihovu pomoć – treba mu pomoći odabrati ime za novog četveronožnog člana svog malog hrvatskog doma.

''Život je pun iznenađenja'', napisao je kratko Justus uz video, a zatim i poručio da mu je potrebna pomoć pratitelja:

''Što mislite kako ga trebam nazvati, ostavite mi prijedlog u komentaru!''

Justus Reid na Instagramu Foto: Instagram

Justus Reid na Instagramu Foto: Instagram

U komentarima su se odmah počeli nizati prijedlozi, a mnogi fanovi ističu kako je mačić idealno društvo dok se kuća polako, ali sigurno, pretvara u pravi dom.

''Došao je kod osobe koja će ga uvijek paziti i čuvati'', ''Ma on je pravi vlasnik ove kuće'', ''Nazovi ga Igor (po susjedu koji ti pomaže u obnovi)'', ''Pratitelji su složni - mačić se zove Igor'', ''Preslatko'', ''Sada je tvoja kuća postala dom'', ''Ovo je savršeno'', dio je komentara s Instagrama.

Justus Reid Foto: Instagram

Ovaj neobični projekt i dalje privlači sve veću pažnju, a čini se da je Justus, osim kuće, u Hrvatskoj pronašao i mnogo više – mir, prirodu i sada jednog malog prijatelja.

A kako izgleda njegova djevojka pogledajte OVDJE.

Neočekivano! Nedavno je pokazao i što je pronašao u kući, više o tome pisali smo OVDJE.

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sjećate li se kako je počela priča Amerikanca u Hrvatskoj? Sve je krenulo od Supertalenta. Njegovu priču pročitajte OVDJE.

