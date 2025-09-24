Sjećate li se kako je počela priča Amerikanca u Hrvatskoj? Sve je krenulo od Supertalenta

Amerikanac kojeg danas gledamo u avanturi obnove kuće u Hrvatskoj, proslavio se u našem Supertalentu.

Justus Reid, gledateljima poznat iz našeg showa koji se ponovno vraća na male ekrana, posljednjih mjeseci oduševljava pratitelje na društvenim mrežama. Tamo redovito dijeli videe renovacije kuće koju je u Hrvatskoj kupio za samo 5000 eura, a svaka nova objava izazove veliki interes.

Kuća se nalazi u srcu prirode, u Zagorju, a Justus je pokazao kako korak po korak uređuje svoj novi dom – od popravaka krova i zidova do postavljanja struje i solarnih panela.

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

A vratimo se sada na početak. Sjećate li se njegovog nastupa u Supertalentu? Bilo je to 2022. godine, kada je Justus na audiciji zapjevao domaće hitove i potpuno osvojio žiri i publiku. Njegova energija, simpatičnost i iskrena ljubav prema našoj glazbi učinili su ga jednim od najzapamćenijih kandidata te sezone.

Justus je nastup započeo pjesmom Maje Šuput "Lopove", što je šokiralo žiri i publiku, a posebno je bila zanimljiva reakcija Martine Tomčić.

"Pa je li ovo moguće?" iznenadila se Maja, pa je ustala i zaplesala.

Justus Reid, Supertalent - 8 Foto: Nova TV

Zatim je zapjevao "Ti da bu di bu da" od Colonije, pa Severininu "Tarapanu", pa još jednu Majinu, ovaj put "Svatovsku", a završio je s pjesmom Petra Graše "Nevjesta". Publika i žiri nastup su popratili velikim aplauzom.

"Bio mi je san doći u Hrvatsku, snimio sam video o Jugi, krenuo pjevati balkanske pjesme za Amerikance, no gledali su ih samo ljudi s Balkana, sve je krenulo kad sam snimio Miki Milane", objasnio je tada.

Justus Reid, Supertalent - 1 Foto: Nova TV

"Poželio sam izaći iz svoje zone komfore, posvetio sam se društvenim mrežama, ovo je moj način istraživanja raznih kultura i zašto ne Hrvatska? Nemam balkanskih korijena, jedina poveznica mi je online svijet. Većina mojih fanova je s Balkana. Mislim da mogu reći da sam poznata osoba ovdje, u samo nekoliko dana u Hrvatskoj prepoznalo me puno ljudi. Puno mojih prijatelja ne bi znalo pokazati Hrvatsku na karti. Bilo je lijepo biti slavan na par dana'', ispričao je Justus ranije.

Od žirija je tada dobio četiri ''Da'', a za njega su imali samo riječi hvale.

"Ma mrak. kakvo iznenađenje. Bilo je prezabavno i cijenimo tvoj trud. Hrvatski je jako težak jezik", nahvalila ga je Šuput.

Maja Šuput, Supertalent Foto: DNEVNIK.hr

"Svidio si nam se, mislim da ćeš skupiti puno obožavatelja ovdje", oduševljenje nije krio ni novi član žirija Fabijan Pavao Medvešek.

"Tvoja osobnost jako mi se svidjela, iako te vidim prvi put u životu, ali sviđa mi se i tvoj glas. Ovo je prvi put da vidim Amerikanca koji je opsjednut Hrvatskom. Sljedeći put ne trebaš svirati gitaru, ostavi je doma, pogriješio si neke akorde", poručila mu je Martina.

Njegov put prema Lijepoj Našoj počeo je na TikToku, gdje je strastveno pjevao hrvatske pjesme i svojim izvedbama tada oduševljavao čitavu regiju. Danas, tri godine kasnije, Justus spaja svoju američku priču s hrvatskim snovima, a njegov put pratimo i dalje kroz avanturu zvanu obnova kuće iz snova za samo 5000 eura.

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

