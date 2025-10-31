Život bez titule: što čeka nekad omiljenog sina kraljice Elizabete kao običnog građanina?

Što će se sada dogoditi s mlađim bratom kralja Charlesa Andrewom Mountbattenom Windsorom nakon što je izgubio sve titule?

Andrew Mountbatten Windsor, do četvrtka poznat kao princ Andrew, službeno je izgubio sve svoje kraljevske titule i privilegije te je od danas, prema riječima jednog britanskog ministra, "običan član javnosti".

Za 65-godišnjeg kraljevskog člana, koji je cijeli život bio zaštićen od svakodnevnih briga britanskih građana, ova promjena označava drastičan pad iz milosti i kraj njegove javne uloge u monarhiji nakon što je otkriveno da je lagao u slučaju okorjelog pedofila i trgovca seksualnim robljem Jeffreyjem Epsteinom.

Buckinghamska palača objavila je hladno službeno priopćenje u kojem se navodi da su "ove mjere smatrane nužnima, unatoč činjenici da on i dalje poriče optužbe protiv njega".

Međutim, zbog novog raspleta situacije, ovo je dovelo do novih pitanja, poput njegovog mjesta stanovanja i plaćanja istog, što je s osiguranjem i bivšom suprugom Sarah Ferguson i ostale teme o kojima je britanska javnost tek krenula raspravljati.

Osim što je ostao bez titula princa i vojvode od Yorka, Andrew je prisiljen odreći se najamnog ugovora za raskošni Royal Lodge, 30-sobnu vilu u Windsor Great Parku, gdje je živio više od dva desetljeća. Umjesto toga, bit će preseljen u privatnu rezidenciju na kraljevskom imanju Sandringham u Norfolku. Njegove osobne troškove namirit će osobno njegov stariji brat kralj Charles, jer on sada raspolaže tek s mirovinskom naknadom od 20 tisuća funti, dok istodobno ima imovinu vrijednu oko 1,5 milijuna funti.

Zbog toga što se sada mora iseliti, prema ugovoru iz 2003. bi trebao dobiti povrat od 557 tisuća funti jer napušta posjed prije isteka 25-godišnjeg razdoblja. Ipak, svaka isplata iz ovog fonda bila bi vrlo kontroverzna jer se radi o sredstvima koja idu u britanski proračun.

I dok Andrew navodno ima svoj novi dom, te sreće nije njegova bivša supruga Sarah Ferguson, koja prema izvorima, sama mora u potragu za novim mjestom stanovanja. Njihove kćeri, princeze Beatrice i Eugenie nisu ostale bez svojih titula, za razliku od svojih roditelja, jer ih štiti uredba kralja Georgea V. iz 1917. godine prema kojoj svi unuci monarha imaju status prinčeva. Iako imaju privatne poslove i ne primaju sredstva iz državnog proračuna, obje su financijski osigurane putem obiteljskih fondova i bračnih veza.

Pošto je još 2022. izgubio pravo na policijsku zaštitu koju financiraju porezni obveznici, Andrew se, poput svog nećaka, o sigurnosti mora sam brinuti. Budući da će živjeti na kraljevskom imanju Sandringham, dio zaštite Kralja pokrivat će i njega.

Drugog sina kraljice Elizabete snaći će još jedna obveza svakog građanina, a to je plaćanje poreza. Sada može i glasovati na izborima, iako se od članova kraljevske obitelji tradicionalno očekuje politička neutralnost.

Iako su mu oduzete sve titule, Andrew ostaje osmi u redu za britansko prijestolje, odmah iza djece princa Harryja, jer za uklanjanje iz nasljedne linije bi kralj trebao izdati novo službeno odobrenje.

Uklanjanje Andrewa s popisa plemstva i službeno brisanje s popisa Velečasnog ureda označava konačan kraj njegova javnog života. Nekadašnji "omiljeni kraljičin sin sada je Andrew Mountbatten Windsor — običan građanin, čiji je pad iz kraljevske milosti postao jedna od najvećih afera u modernoj britanskoj povijesti.

