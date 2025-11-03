Mario Valentić se pohvalio! Gledat ćemo ga u velikom svjetskom hitu koji se snima u Dubrovniku

Poznati glumac i trener otkrio je da se pridružio ekipi megapopularne serije kao kaskader, a snimke priprema već kruže TikTokom.
Na TikToku je podijelio dva kratka videa iza kulisa snimanja. U jednom od njih može se vidjeti kako se priprema za scenu, dok u drugom pokazuje dolazak na set.
@mario.valentic Kako izgleda tučnjava na malim ekranima? E pa ovako je vježbamo za #outerbanks #obx @Netflix 😊💪 #outerbanksnetflix #croatia #dubrovnik #outerbanksedit #tvshow #stunt #filminglocation ♬ Eye of the Tiger - Survivor
''Kako izgleda tučnjava na malim ekranima? E pa ovako vježbamo za Outer Banks'', napisao je na TikToku.
@mario.valentic Od Zabranjene ljubavi do Outer Banksa 😉 dan 1. kao kaskaderi na snimanju #outerbanks @Netflix serije u #dubrovnik #obx #outerbanksnetflix #croatia @maddie ♬ original sound - mario.valentic
Uz dozu humora i vidno uzbuđenje, pozakao je koliko mu znači ova prilika – osobito jer se radi o međunarodnom projektu koji prate milijuni gledatelja diljem svijeta.
Outer Banks, Mario Valentić Foto: TikTok
Valentić, koji je publici poznat kao glumac, trener i bivši Mister Hrvatske, ovim je potezom dodao još jednu zanimljivu ulogu svom bogatom životopisu – i to u seriji koju obožavaju tinejdžeri, ali i odrasli gledatelji širom planeta.
Mario Valentić Foto: Damjan Tadic/Cropix
Snimanje serije Outer Banks na plaži Danče u Dubrovniku Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Snimanje serije Outer Banks na plaži Danče u Dubrovniku Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
