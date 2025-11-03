Mario Valentić se pohvalio! Gledat ćemo ga u velikom svjetskom hitu koji se snima u Dubrovniku

Poznati glumac i trener otkrio je da se pridružio ekipi megapopularne serije kao kaskader, a snimke priprema već kruže TikTokom.

Mario Valentić iznenadio je svoje pratitelje objavom na društvenim mrežama – pohvalio se da će se pojaviti u hit seriji ''Outer Banks'', i to kao kaskader! Ova megapopularna serija trenutačno se snima u Hrvatskoj, a Valentić je dobio priliku postati dio njezina uzbudljivog svijeta.

Na TikToku je podijelio dva kratka videa iza kulisa snimanja. U jednom od njih može se vidjeti kako se priprema za scenu, dok u drugom pokazuje dolazak na set.

''Kako izgleda tučnjava na malim ekranima? E pa ovako vježbamo za Outer Banks'', napisao je na TikToku.

Uz dozu humora i vidno uzbuđenje, pozakao je koliko mu znači ova prilika – osobito jer se radi o međunarodnom projektu koji prate milijuni gledatelja diljem svijeta.

Outer Banks, Mario Valentić Foto: TikTok

Valentić, koji je publici poznat kao glumac, trener i bivši Mister Hrvatske, ovim je potezom dodao još jednu zanimljivu ulogu svom bogatom životopisu – i to u seriji koju obožavaju tinejdžeri, ali i odrasli gledatelji širom planeta.

Mario Valentić Foto: Damjan Tadic/Cropix

Snimanje serije Outer Banks na plaži Danče u Dubrovniku Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Snimanje serije Outer Banks na plaži Danče u Dubrovniku Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

