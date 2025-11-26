Preminula dizajnerica najslavnijih zvijezda, nikad u javnosti nije otkrila svoje godine

Preminula je škotska dizajnerica Pam Hogg, avangardna ikona čije su kreacije nosile Rihanna, Kate Moss i Lady Gaga, a obitelj ju je opisala kao umjetnicu čiji će duh i naslijeđe nastaviti inspirirati generacije.
Preminula je Pam Hogg, škotska modna dizajnerica poznata po svom avangardnom stilu i hrabrim kreacijama koje su nosile ikone poput Rihanne, Kate Moss i Lady Gage.
Tužnu vijestu potvrdila je njezina obitelj.
"Duboko smo ožalošćeni što moramo priopćiti odlazak voljene Pamele", napisali su te Dodali kako je Hogg preminula mirno u bolnici, okružena dragim prijateljima i obitelji.
Pam Hogg - 7 Foto: Profimedia
Iako uzrok smrti nije naveden, obitelj se zahvalila osoblju bolnice St Joseph’s u Hackneyju "na iznimnoj skrbi i podršci koju su pružili Pameli u njezinim posljednjim danima".
Ostat će upamćena po svom snažnom umjetničkom identitetu, koji je oblikovao modne generacije i inspirirao mnoge.
Pam Hogg - 8 Foto: Profimedia
"Pamelin kreativni duh i golemo stvaralaštvo obilježili su živote ljudi svih generacija. Ostavlja za sobom impresivno nasljeđe koje će i dalje inspirirati, donositi radost i poticati nas da živimo izvan granica uobičajenog. Pamela će zauvijek živjeti u našim srcima i mislima. Slavan život – proživljen i voljen", zaključila je obitelj.
Pam Hogg - 4 Foto: Profimedia
Rođena u Paisleyu, Hogg je studirala na Glasgow School of Art i usavršavala se na Royal College of Art u Londonu. Svoj prvi modni iskorak ostvarila je 1981., a njezine su komade nosile zvijezde poput Naomi Campbell, Claudije Schiffer, Grace Jones, Jessie J i Björk. Dizajnirala je i za princezu Dianu i princezu Eugenie.
Pam Hogg - 6 Foto: Profimedia
Osim mode, okušala se i u glazbi, surađujući s Debbie Harry i bendom The Pogues, a kasnije je osnovala i svoj bend Doll. Godine 2016. dizajnirala je statuu za Brit Awards, a modnu povijest obilježila je i vlastitim butikom u Londonu, otvorenim 1989. u blizini Carnaby Streeta.
Pam Hogg - 1 Foto: Profimedia
Njezina smrt ostavlja veliku prazninu u svijetu umjetnosti, ali njezin jedinstveni izričaj nastavit će živjeti kroz sve one koje je nadahnula.
