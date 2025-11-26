Policija traga za suvlasnicom Miss Universe, izdan je nalog za uhićenje

Jakapong Jakrajutatip, suvlasnica Miss Universe, suočena je s optužbama za prijevaru zbog prodaje obveznica, a sud ju smatra rizikom od bijega.

Policija u Tajlandu traga za Jakapong "Anne" Jakrajutatip, suvlasnicom izbora za Miss Universe, nakon što se nije pojavila na ročištu na građanskom sudu, prenose brojni strani mediji.

Prema navodima The Independenta i France 24, Građanski sud u južnom Bangkoku izdao je nalog za njezino privođenje jer se Jakrajutatip nije pojavila na izricanju presude u tužbi teškoj 930.000 dolara, koja je bila zakazana za utorak.

Jakrajutatip je optužena za prijevaru još 2023. godine, nakon što je plastični kirurg Raweewat Maschamadol tužio nju i njezinu tvrtku JKN Global Group Public Co. Ltd., tvrdeći da su ga prevarili prilikom prodaje korporativnih obveznica.

Prema sudskoj izjavi koju je u utorak objavio France 24, Jakrajutatip je navodno nagovorila Maschamadola na ulaganje iako je znala da neće moći vratiti novac u dogovorenom roku. The Independent navodi i da je procijenjena kao osoba s visokim rizikom od bijega.

Iako ova tužba nije izravno vezana uz organizaciju Miss Universe, predstavlja još jedan udarac događaju koji se posljednjih mjeseci nalazi u središtu negativnih naslova, uključujući i žestoki sukob između Miss Meksika i dužnosnika natjecanja, koji je ranije ovog mjeseca završio na snimci.

Podsjetimo, direktor Nawat Itsaragrisil, našao se u velikom skandalu nakon što je nazvao Miss Meksika, Fatimu Bosch, "glupačom", zbog čega je ona, zajedno s nekoliko drugih natjecateljica, napustila prostoriju. Predsjednik Miss Universe organizacije Raul Rocha Cantu kasnije je oštro reagirao i osudio njegov komentar.

Bosch je na kraju osvojila titulu, premda su mnogi pratitelji natjecanja na društvenim mrežama smatrali da nije zaslužila pobjedu.

