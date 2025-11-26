Ikona bruce lee!
Pamtite li sve detalje o legendi borilačkih vještina koji nas je premlad napustio?
Piše H.L.,
Danas @ 20:57
Zanimljivosti
Bruce Lee - 6
Foto: Profimedia
U našem kvizu provjerite koliko zapravo znate o životu, filmovima i ostavštini neponovljivog majstora borilačkih vještina.
Da je živ, Bruce Lee, čovjek koji je zauvijek promijenio svijet borilačkih vještina i filma, ovih dana bi proslavio svoj 85. rođendan.
Povodom te obljetnice, prisjećamo se njegove ostavštine kroz kviz – testiraj svoje znanje o legendarnom majstoru koji je i danas inspiracija milijunima!
