Pamtite li sve detalje o legendi borilačkih vještina koji nas je premlad napustio?

U našem kvizu provjerite koliko zapravo znate o životu, filmovima i ostavštini neponovljivog majstora borilačkih vještina.

Da je živ, Bruce Lee, čovjek koji je zauvijek promijenio svijet borilačkih vještina i filma, ovih dana bi proslavio svoj 85. rođendan.

Povodom te obljetnice, prisjećamo se njegove ostavštine kroz kviz – testiraj svoje znanje o legendarnom majstoru koji je i danas inspiracija milijunima!

