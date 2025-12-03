Martina Tomčić u izdanju dostojnom Hollywooda pokupila sve najljepše komplimente

Martina je objavom u zelenoj haljini izazvala oduševljenje na društvenim mrežama i zaradila brojne komplimente.
Članica žirija našeg hit-showa ''Supertalent'', Martina Tomčić Moskaljov, oduševila je pratitelje najnovijom objavom na društvenim mrežama. Na fotografiji pozira u elegantnoj zelenoj haljini koja je odmah privukla pažnju i izazvala brojne reakcije.3 vijesti o kojima se priča ''stvari se katkad...'' Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...'' evo tko je ona Suprug Blanke Vlašić javno objavio prisnu fotku s mlađahnom ljepoticom Izdanje za pamćenje Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!
Haljina bogate zelene nijanse savršeno se uklopila u Martinin profinjeni stil. Klasičan kroj s modernim detaljima istaknuo je njezinu eleganciju, a styling je zaokružila decentnom šminkom i valovitom frizurom koja je dodatno naglasila njezinu prirodnu ljepotu.
Nije trebalo dugo da se ispod objave počnu nizati komplimenti oduševljenih pratitelja.
Martina Tomčić - 5 Foto: Instagram
Martina Tomčić Moskaljov - 4 Foto: Nova TV
Pogledaji ovo Celebrity Vrsaljkova Kaja podijelila tople obiteljske prizore s našim nogometašem i djecom
''Prekrasna haljina'', ''Martina naša diva, uvijek elegantna'', ''Prelijepa'', ''Predivna žena'', ''Dama'', ''Jako ste lijepi'', ''Imate predivan stil'', ''Divna Martina'', ''To je dama'', ''Savršenstvo'', samo je dio komentara s Instagrama.
Inače, prvi put u povijesti Supertalent izlazi iz studija i osvaja Arenu Zagreb. Najgledaniji show u Hrvatskoj seli se pred tisuće gledatelja koji će uživo pratiti finale i saznati tko je novi hrvatski Supertalent.
Arena Zagreb, 21. prosinca: emocije, decibeli i navijači. Sastojci za spektakl koji će se dugo pamtiti.
''Naravno da znamo da smo najgledanija emisija, ali ovakav interes stvarno nismo očekivali. Hvala svima i zgrabite karte dok ih još ima!'' poziva Davor Bilman, a sve detalje o ulaznicama saznajte na linku ispod.
Svoje ulaznice za FINALE SUPERTALENTA u Areni kupite OVDJE!
Maja Šuput, Martina Tomčić, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman Foto: Nova TV
Pogledaji ovo Nekad i sad Priča o ženi čiji je život obilježio jedan od najšokantnijih trenutaka u povijesti sporta
'Novosti o Supertalentu donosi ti Telemach'
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Dekolte godine: Pokazala zašto je zovu seks bombom 21. stoljeća!
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Razotkrivena formula besprijekorne figure senzacije s Kosova: Od jednog ne odustaje!
Pogledaji ovo Celebrity Provokativni proreza na neobičnom mjestu bili su pravi mamac za poglede!