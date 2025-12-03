Martina Tomčić u izdanju dostojnom Hollywooda pokupila sve najljepše komplimente

Martina je objavom u zelenoj haljini izazvala oduševljenje na društvenim mrežama i zaradila brojne komplimente.

Članica žirija našeg hit-showa ''Supertalent'', Martina Tomčić Moskaljov, oduševila je pratitelje najnovijom objavom na društvenim mrežama. Na fotografiji pozira u elegantnoj zelenoj haljini koja je odmah privukla pažnju i izazvala brojne reakcije.

Haljina bogate zelene nijanse savršeno se uklopila u Martinin profinjeni stil. Klasičan kroj s modernim detaljima istaknuo je njezinu eleganciju, a styling je zaokružila decentnom šminkom i valovitom frizurom koja je dodatno naglasila njezinu prirodnu ljepotu.

Nije trebalo dugo da se ispod objave počnu nizati komplimenti oduševljenih pratitelja.

Martina Tomčić - 5 Foto: Instagram

Martina Tomčić Moskaljov - 4 Foto: Nova TV

''Prekrasna haljina'', ''Martina naša diva, uvijek elegantna'', ''Prelijepa'', ''Predivna žena'', ''Dama'', ''Jako ste lijepi'', ''Imate predivan stil'', ''Divna Martina'', ''To je dama'', ''Savršenstvo'', samo je dio komentara s Instagrama.

Što kažete na Martinino izdanje? Prekrasna, zaista je prava dama

Ne sviđa mi se, nije moj đir Prekrasna, zaista je prava dama

Ne sviđa mi se, nije moj đir Ukupno glasova:

Inače, prvi put u povijesti Supertalent izlazi iz studija i osvaja Arenu Zagreb. Najgledaniji show u Hrvatskoj seli se pred tisuće gledatelja koji će uživo pratiti finale i saznati tko je novi hrvatski Supertalent.

Arena Zagreb, 21. prosinca: emocije, decibeli i navijači. Sastojci za spektakl koji će se dugo pamtiti.

''Naravno da znamo da smo najgledanija emisija, ali ovakav interes stvarno nismo očekivali. Hvala svima i zgrabite karte dok ih još ima!'' poziva Davor Bilman, a sve detalje o ulaznicama saznajte na linku ispod.

Svoje ulaznice za FINALE SUPERTALENTA u Areni kupite OVDJE!

Maja Šuput, Martina Tomčić, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman Foto: Nova TV

