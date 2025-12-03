Priča o ženi čiji je život obilježio jedan od najšokantnijih trenutaka u povijesti sporta

Monica Seleš je zvijezda koja je osvojila tenis, preživjela napad koji je šokirao svijet i danas inspirira unatoč teškim borbama.

Monica Seleš jedno je od najvećih imena u povijesti ženskog tenisa.

Na početku djevojčica čiji je nevjerojatni talent promijenio sport, da bi kasnije postala žena čiji je život obilježio jedan od najšokantnijih trenutaka u povijesti sporta, ali i osoba koja je uspjela pronaći mir nakon svega što je preživjela.

Monica Seles - 2 Foto: Afp

Monica Seles - 5 Foto: Afp

Rođena 1973. u Novom Sadu, Monica je već s pet godina u ruci držala reket i odmah pokazala da je drukčija. Njezin otac Karolj, slikar i karikaturist, bio je i njezin prvi trener. Na kreativan način učio ju je igri: crtajući teniske terene kredom na betonu, osmišljavajući igre koje su je motivirale i razvijale njezin talent.

Već s devet godina osvajala je međunarodne turnire pod vodstvom Jelene Genčić, a bilo je jasno da je preveliki potencijal da bi ostala u tadašnjoj Jugoslaviji, gdje su političke napetosti rasle. Obitelj Seleš odlučuje preseliti u Sjedinjene Američke Države, gdje je Monica dobila priliku trenirati u jednoj od najboljih teniskih akademija na svijetu Nick Bollettieri Tennis Academy u Floridi.

Monica Seles - 4 Foto: Afp

Tu je procvjetala. Sa samo 16 godina osvojila je svoj prvi Grand Slam – Roland Garros 1990. godine – i postala najmlađa pobjednica u povijesti turnira. Ubrzo je zavladala svjetskim tenisom: do 19. godine osvojila je osam Grand Slamova i postala broj jedan na svijetu.

Monica Seles - 4 Foto: Profimedia

Svijet je bio uvjeren da pred sobom ima novu najveću igračicu svih vremena. A onda se dogodilo nezamislivo. Dana 30. travnja 1993. Monica je u Hamburgu igrala četvrtfinalni meč protiv Bugarke Magdalene Malejeve kada je 38-godišnji Günter Parche, fanatični obožavatelj Steffi Graf, iskoristio pauzu između poena i s nožem joj zadao ubod u leđa. Iako rana nije bila smrtonosna, traume su bile ogromne.

Monica Seles - 1 Foto: Profimedia

Seleš se fizički oporavila relativno brzo, ali emocionalna rana bila je znatno dublja. Povjerenje u sigurnost na terenu bilo je slomljeno, a napadač, na šok svih, nikada nije završio u zatvoru, već je dobio uvjetnu kaznu. Njegov motiv bio je "željeli osigurati da se Steffi Graf vrati na prvo mjesto". Mnoge tenisačice tada su u znak solidarnosti odbijale igrati u Njemačkoj.

Monica Seles - 5 Foto: Profimedia

Dok se oporavljala od ozljede i depresije, dobila je američko državljanstvo te počela igrati za SAD. U velikom stilu vratila se 1995. godine, a 1996. je osvojila Australian Open, no iako je igrala dobro, nikada više nije uspjela doseći onu nezaustavljivu, gotovo nepobjedivu razinu s početka karijere.

Monica Seles - 1 Foto: Afp

Monica Seles - 3 Foto: Profimedia

Kada je 2003. dobila ozljedu stopala, pokušavala se na različite načine vratiti, no jedino što je igrala jest egzibicijske turneje. Na kraju, odlučila je 2008. godine objesiti teniski reket o klin, a već 2009. uključena je u Međunarodnu tenisku kuću slavnih. Od 2009. godine je zajedno s poduzetnikom Tomom Golisanom.

U svojim memoarima "Getting A Grip: On My Body, My Mind, My Self" progovorila je o borbi s depresijom i poremećajem prehrane. Osim toga, aktivna je u kampanjama za mentalno zdravlje te često ističe važnost emocionalne podrške sportašima. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, tenis joj je i dalje velika ljubav – često se pojavljuje kao gošća na velikim turnirima, ali bez želje da ponovno bude dio natjecateljskog života.

Monica Seles - 2 Foto: Profimedia

Danas Monica živi povučeno na Floridi, a njezine društvene mreže pune su objave o savjetima kako zdravo živjeti. Međutim, njezino zdravstveno stanje obilježeno je borbom s mijastenijom gravis, rijetkom i kroničnom neuromišićnom autoimunom bolešću, koja se manifestira zamaranjem i slabošću mišića kostura, a može zahvatiti različite dijelove tijela.

Mala Mo, kako su je zvali, prošla je kroz uspone i padove kako bi danas bila inspiracija za sve nadolazeće zvijezde.

