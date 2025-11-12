Princ William objasnio zašto njegova djeca nemaju mobitele: ''Možda kad George krene u srednju''

Princ William iskreno je progovorio o izazovima roditeljstva i otkrio zašto svojoj djeci ne dopušta korištenje mobitela, priznajući da to postaje sve osjetljivija tema unutar obitelji.

Princ William otvoreno je progovorio o svojoj odluci da ne dopusti svojoj djeci korištenje mobitela.

Baš kao i mnogi roditelji uvidio je loše strane korištenja mobitela u tako ranom djetinjstvu, no priznao je da to postaje napeto pitanje s princom Georgeom koji ima 12 godina.

Princ George - 11 Foto: Profimedia

Tijekom svog posjeta Brazilu, William je u još jednom iskrenom intervjuu s TV voditeljem Lucianom Huckom govorio o roditeljstvu.

''Igramo se s djecom, vozimo ih okolo, odlazimo na sportske dane, utakmice, igramo se u vrtu kad god mogu. Većinu dana ja ih vozim u školu – mislim, Catherine i ja dijelimo te poslove, ali ona vjerojatno obavlja veći dio toga'', rekao je.

No priznao je da mu je jedno od najtežih roditeljskih pitanja upravo ono o korištenju mobitela.

Kate Middleton i princ George - 6 Foto: Profimedia

Princ George - 2 Foto: Instagram

William je nedavno otkrio da nijedno od njegove djece ne smije imati mobitel jer je po tom pitanju vrlo strog, dok je Kate nedavno objavila osobni esej o tome kako ekrani uništavaju stvarne međuljudske odnose.

''To je stvarno teško. Naša djeca nemaju mobitele. Kad George krene u srednju školu, možda će imati jedan s ograničenim pristupom.''

Princ George - 7 Foto: Profimedia

Princ William i sin George - 5 Foto: Profimedia

Princ George i princeza Charlotte - 9 Foto: Profimedia

''Dolazimo do točke kad to postaje pomalo napeto pitanje. Ali mislim da on razumije zašto – mi objašnjavamo zašto mislimo da to nije ispravno. Mislim da je problem potpuni pristup internetu – djeca mogu doći do previše sadržaja koje ne bi trebala gledati. Ali imati mobitel samo za poruke, one stare modele koje smo mi koristili – to je u redu.''

U intervjuu je William progovorio i o teškom razdoblju njihove obitelji zbog bolesti Kate Middleton, više pročitajte OVDJE.

