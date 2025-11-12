Prepoznajete li našeg influencera? Njegovo rock izdanje nikog nije ostavilo ravnodušnim

Rock energija, tamna šminka i doza glamura, domaći influencer u potpunosti je transformirao svoj imidž.

Naš influencer ponovno je dokazao da granice u modi za njega ne postoje.

Na jednom događanju ovog vikenda pojavio se u potpuno novom, odvažnom izdanju – s tamnom, dugom perikom, upečatljivom šminkom i outfitom koji kao da je stigao ravno s rock scene devedesetih, a mnogi ga na prvu nisu prepoznali.

Riječ je o Marcu Cuccurinu, poznatom po svojim modnim eksperimentima i smjelom pristupu estetici. Ovoga je puta iznenadio sve prisutne prozirnom mrežastom majicom, visokim kožnim hlačama s korzetnim detaljima i lancima, te masivnim crnim čizmama. Kombinacija je dodatno naglašena dramatičnim crnim eyelinerom i nakitom koji priziva punk-rok energiju.

''I baš kad pomislim da ne mogu servirati vam nešto novo, ja napravim rock look s dugom smeđom kosom. Što kažemo, trebam li pustiti kosu?'' pitao je pratitelje na Instagramu.

