William dirnuo javnost izjavom o djeci i Kate: "Svaka obitelj prolazi kroz teška razdoblja..."

U jednom od rijetkih javnih istupa, princ William je otkrio kako su on i Kate Middleton svojoj djeci otkrili istinu o njezinim zdravstvenim problemima.

Princ William proteklog tjedna je boravio u Brazilu gdje se održala dodjela globalne nagrade za okoliš Earthshot, usmjerene na ubrzanje inovacija koje rješavaju najveće ekološke izazove današnjice.

Osim što je sudjelovao u više aktivnosti, 43-godišnji budući kralj je dao intervju za brazilsku televiziju u kojem se dotaknuo teme bolesti svoje supruge Kate Middleton.

U iskrenom razgovoru s brazilskim TV voditeljem Lucianom Huckom, princ od Walesa otkrio je kako su bili potpuno iskreni prema Georgeu (12), Charlotte (10) i Louisu (7) o zdravstvenim problemima koji su pogodili njihovu majku i djeda, kralja Charlesa.

"Svaka obitelj prolazi kroz teška razdoblja i zajedno se suočava s izazovima. Način na koji se nosite s tim trenucima čini svu razliku", izjavio je William, dodavši kako ništa nisu htjeli zatajiti svojim nasljednicima: "Odlučili smo djeci reći sve – i dobre i loše vijesti. Objašnjavamo im zašto se određene stvari događaju i zašto se ponekad mogu osjećati tužno. Mnoga pitanja nemaju odgovore — mislim da se svi roditelji s tim suočavaju. Ne postoji priručnik za roditeljstvo, a mi smo odlučili otvoreno razgovarati o svemu."

Obitelj Wales se nedavno preselila u novi dom Forest Lodge, dok su djeca još uvijek u školi Lambrook. William je otkrio kako s Kae dijeli obveze oko prijevoza te nastoje biti što prisutniji.

"Igramo se s djecom, vozimo ih na treninge i utakmice, odlazimo na školske priredbe, igramo se u vrtu kad god mogu", rekao je William. "U većini dana idemo po njih u školu. Catherine i ja to dijelimo, ali vjerojatno ona obavi veći dio."

Kao i svaki roditelj, William je otkrio kako s oprezom pristupaju tehnologiji, potvrdivši kako nijedno dijete još nema mobitel, no George bi ga mogao dobiti dogodine kada krene u srednju školu.

"Razgovaramo s njim i objašnjavamo zašto mislimo da to sada nije dobro. Djeca s punim pristupom internetu lako mogu vidjeti stvari koje ne bi trebala. Ali uz ograničenja, mobitel može biti koristan za dopisivanje", poručio je William.

