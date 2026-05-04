Vlado Boban o projektu koji je osvojio svijet: ''Dovoljno je vidjeti start u Zadru!''

Televizijski posao iza kulisa često je jednako zahtjevan kao i onaj pred kamerama. Uoči još jednog izdanja utrke Wings for Life, sportski novinar Vlado Boban otkrio je kako izgleda njegov radni proces, ali i što ga i dalje motivira nakon gotovo dva desetljeća u medijima.

Njegov profesionalni put započeo je još tijekom studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti, a vrlo rano znao je u kojem smjeru želi ići.

''Započeo je još na fakultetu. Kao i mnogi studirao sam novinarstvo na FPZG-u. Relativno brzo sam, još krajem srednje škole znao, znao da od mog sporta osim na amaterskoj razini ‘ne bu ništa’, i rano sam bio proaktivan na faksu. Dobio sam, kao i drugi, na 4. godini priliku kratko na HRT-u. Onda sam vrlo brzo dobio priliku da volontiram na Novoj TV. Sada je već proletilo 18 godina. Znao sam da želim bit sportski novinar i često sam posao doživljavao kao igru, ne previše ozbiljno''.

Govoreći o dugoročnom uspjehu u televizijskom poslu, Boban ističe da nema velike tajne, već se sve svodi na osnovne vrijednosti.

''Strast. Znatiželja. Konstantan rad i učenje na sebi. Gledanje drugih kako rade, koje smatraš boljima o sebe. I nikad ne poletit. Slično kao i u drugim područjima života. Nema neke velike filozofije''.

Vlado Boban Foto: Nova TV

Priprema za emisije i događanja uživo, kaže, uvelike ovisi o formatu, ali temelj je uvijek isti – dobra priprema.

''Zavisi o čemu se radi. Ako radim primjerice nogometnu emisiju uživo uoči reprezentacije, onda dva dana ranije pripremim grafike, čujem se sa gostima i najavim koje su teme. S kolegama prođem eventualno neke ‘zamke’ za goste. Tu nema zbog vremenske ograničenosti nekog velikog prostora za improvizaciju. Sličan je pristup i kod drugih formi uživo. Iako nisam klasični štreber, što se bolje pripremiš bit ćeš opušteniji. Onda ti je i improvizirati lakše''.

Iako nikada nije imao veliki strah od javnog nastupa, priznaje da treme ipak ima, posebno na početku karijere.

''Nisam nikada imao veliki strah od javnog nastupa, ali treme je znalo biti. Pogotovo u počecima u formama uživo. Tu se svaka greška broji, a gledatelji (da se ne lažemo) uvijek prije nekih dobrih stvari primjete grešku. Sve je to normalno. S pritiskom se najbolje naučiš nositi kada duži niz dana pratiš neki događaj na terenu. Onda tu bude često nepredviđenih okolnosti, raznih nenajavljenih javljanja uživo. I kada moraš usred studijske emisije zbog nekog tehničkog kvara ili zbog produžetka trajanja ‘produžiti’ svoju emisiju a ispucao si sadržaj. Kada se kreneš ugodno osjećati u tim trenucima, znaš da si na konju.“

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima projekt Wings for Life, u kojem sudjeluje godinama.

''Prve ili druge godine su me zvali da to komentiram. Mislim da je prvi prijenos trajao šest sati. Koliko god bilo iscrpljujuće uživao sam. Onda su me zvali opet dogodine, pa se nastavila suradnja. Energija je posebna na Wingsima''.

Upravo ta energija, smatra, čini ovaj događaj posebnim i za gledatelje.

''Nije. Dovoljno je samo vidjeti kadrove iz Zadra na startu utrke da se svako zaljubi u taj projekt. Na tom projektu slika koja ide u svijet priča sama za sebe''.

Kada govori o projektima koji su mu ostali posebno u sjećanju, teško izdvaja samo jedan, ali ipak spominje neke koji su obilježili njegov rad.

''A joj...recimo reportaže za Stipom Antonijevićem koje su krenule kao projekt ‘''Eurokutka'' gdje predstavljamo raznim igrokazima zemlje, i naša borilačka emisija Lucky Punch''.

Za kraj, mladima koji žele ući u svijet medija poručuje da vjeruju u sebe, ali i da ostanu realni.

''Vjerujte u sebe, ne podcjenjujte se ali i ne precjenjujte. Budite znatiželjni, ne ograničavajte se u razmišljanjima i ne postavljajte si barijere. ''Ne može'' pretvorite u – kako bi moglo? Eto malo zvučim ko ovi jeftini motivacijski gurui, nemojte mi zamjeriti'', u svom stilu je za kraj ovog kratkog razgovora poručio Vlado.