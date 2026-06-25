Kavalir Beckham! Zbog ovog prizora jasno je zašto je bivši nogometaš tiha patnja ženama diljem svijeta

David Beckham ovih je dana iz poznate londonske cvjećarnice izašao s raskošnim buketom u rukama.

David Beckham ponovno je privukao pažnju, no ovoga puta razlog nije nogomet ni glamurozni događaj. Bivši nogometaš snimljen je u londonskom Notting Hillu kako izlazi iz cvjećarnice s raskošnim buketom u rukama.

David Beckham - 3 Foto: Profimedia

Posebnu pozornost privukao je jedan detalj – među cvijećem se nalazila i lavanda. Upravo je to potaknulo nagađanja obožavatelja da bi buket mogao biti namijenjen njegovoj supruzi Victoriji Beckham.

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David Beckham - 1 Foto: Profimedia

Takve su se pretpostavke pojavile nakon što je Victoria nedavno nosila haljinu u nijansi lavande na svečanosti na kojoj je David dobio svoju zvijezdu na Hollywood Walk of Fame. Je li riječ o simboličnoj gesti ili tek slučajnom odabiru cvijeća, poznato je samo Beckhamovima.

David Beckham Foto: David Beckham/Instagram

David Beckham - 3 Foto: Instagram

U posljednje vrijeme slavni je par često u fokusu medija i zbog navodnih obiteljskih nesuglasica koje se povezuju s njihovim najstarijim sinom Brooklynom i njegovom suprugom Nicolom Peltz. Iako se o tome mnogo piše, članovi obitelji nisu javno komentirali većinu nagađanja.

Više o navodnim problemima u obitelji Beckham pročitajte OVDJE.

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