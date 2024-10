Ljubavna priča Gordana Jandrokovića prava je filmska: ''Primijetila sam ga jer je lijepo skakao na glavu u more...''

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izveo je suprugu na premijeru predstave ''Peripetije sa psihijatrije''.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković svoju suprugu Sonju Jandroković uvijek rado izvodi u izlazak, a bračni par tako je bio jedan od mnogih koji su prisustvovali premijeri predstave ''Peripetije sa psihijatrije'' u Zagrebu.

Dobro raspoloženi Gordan i Sonja pozirali su za fotografe, a u posljednje vrijeme sve češće ih viđamo u javnosti.

Gordan i Sonja u braku su od 1994. godine i zajedno imaju troje djece, kćer Klaru i sinove Mihaela i Juricu. Kako izgleda Jurica, pogledajte OVDJE.

Sonja je inače po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj jer je bila dijete diplomata. Njihova ljubavna priča započela je doista na prvi pogled, a Gordan je Sonju osvojio u Malinskoj na Krku.

"Uvijek mi je bio zgodan, bio je sportski tip, vrlo dobar rukometaš, samo se zbog fakulteta prestao baviti rukometom. Primijetila sam ga jer je lijepo skakao na glavu u more. Njegova me se vještina odmah dojmila, tako je to s djevojkama od 18-19 godina. Gordan je uvijek tajanstveno odlazio s mora malo ranije od nas ostalih jer se pripremao za utakmice", ispričala je jednom prilikom za Jutarnji list pa dodala:

"Sjedili smo na moliću i kroz razgovor se zaljubili... Iznenadilo me to što je puno čitao, brdo knjiga. Od prvog trena točno je znao što hoće, znao je to i objasniti. I danas je takav. Oduvijek su ga zanimali politika i društvo. Možda smo i pomislili da će to biti ljetna ljubav, no ljetna ljubav pretvorila se u dugu, kvalitetnu... I troje djece."

Zanimljivost je da je Sonja rođakinja predsjednika Zorana Milanovića. Naime, Sonja je kći Zoranova ujaka, a malo tko zna da su po tome Jandroković i Milanović, koji se baš i ne slažu na poslovnom planu, zapravo obitelj.

