Naš predsjednik Sabora uz suprugu uvijek ponosno pozira, a priča o početku njihove ljubavi baš je kao iz bajke: ''Sjedili smo na moliću...''

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u posljednje vrijeme često izlazi sa suprugom, a sinoć su prisustvovali još jednoj premijeri predstave u zagrebačkom Kazalištu Komedija.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković svoju suprugu Sonju Jandroković uvijek rado izvodi u izlazak, a bračni par sinoć je tako bio jedan od mnogih koji su prisustvovali premijer predstave ''Važno je zvati se Ernest'' u Kazalištu Komedija.

Dobro raspoloženi Gordan i Sonja pozirali su za fotografe, a potom sjeli u prvi red kako bi pratili predstavu.

Gordan je nosio tamno plavo odijelo, a njegova supruga odjenula je haljinu sa šarenim uzorkom uz koju je kombinirala crnu torbicu.

Gordan i Sonja u braku su od 1994. godine i zajedno imaju troje djece, kći Klaru i sinove Mihaela i Juricu.

Sonja je inače po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj jer je bila dijete diplomata. Njihova ljubavna priča započela je doista na prvi pogled, a Gordan je Sonju osvojio u Malinskoj na Krku.

"Uvijek mi je bio zgodan, bio je sportski tip, vrlo dobar rukometaš, samo se zbog fakulteta prestao baviti rukometom. Primijetila sam ga jer je lijepo skakao na glavu u more. Njegova me se vještina odmah dojmila, tako je to s djevojkama od 18, 19 godina. Gordan je uvijek tajanstveno odlazio s mora malo ranije od nas ostalih jer se pripremao za utakmice", ispričala je jednom prilikom za Jutarnji List, pa je dodala:

"Sjedili smo na moliću i kroz razgovor se zaljubili... Iznenadilo me to što je puno čitao, brdo knjiga. Od prvog trena točno je znao što hoće, znao je to i objasniti. I danas je takav. Oduvijek su ga zanimale politika i društvo. Možda smo i pomislili da će to biti ljetna ljubav, no ljetna ljubav pretvorila se u dugu, kvalitetnu... I troje djece."

Zanimljivost je da je Sonja rođakinja predsjednika Zorana Milanovića. Naime, Sonja je kći Zoranova ujaka, a malo tko zna da su po tome Jandroković i Milanović, koji se baš i ne slažu na poslovnom planu, zapravo obitelj.

