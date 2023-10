Gordan Jandroković snimljen u izlasku sa suprugom, ljubav im se dogodila na prvi pogled i mislili su da će kratko potrajati, ali...

Gordan i Sonja Jandroković bili su gosti premijere predstave "Kozmički žongleri" u kazalištu Gavella.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković nije propustio premijeru predstave "Kozmički žongleri" u novoobnovljenom i ponovno otvorenom zagrebačkom kazalištu Gavella, a na koju je poveo i suprugu Sonju.

Predstavu su dobro raspoloženi pratili iz prvog reda, a društvo su im pravili zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegov zamjenika Luka Korlaet.

Gordan i Sonja u braku su od 1994. godine i zajedno imaju troje djece, kći Klaru i sinove Mihaela i Juricu. Par nemamo često priliku vidjeti zajedno u javnosti, no Sonja prati Gordana na svim važnim događanjima.

Sonja je inače po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj jer je bila dijete diplomata. Njihova ljubavna priča započela je doista na prvi pogled, a Gordan je Sonju osvojio kada je u Malinskoj skakao u more na glavu.

"Sjedili smo na moliću i kroz razgovor se zaljubili... Iznenadilo me to što je puno čitao, brdo knjiga. Od prvog trena točno je znao što hoće, znao je to i objasniti. I danas je takav. Oduvijek su ga zanimale politika i društvo. Možda smo i pomislili da će to biti ljetna ljubav, no ljetna ljubav pretvorila se u dugu, kvalitetnu... I troje djece'', ispričala je Sonja jednom prilikom za Jutarnji list.

Zanimljivost je da je Sonja u rodu s predsjednikom Republike Hrvatske. Naime, Sonja je kći Zoranova ujaka, a malo tko zna da su po tome Jandroković i Milanović, koji se baš i ne slažu na poslovnom planu, zapravo obitelj.

