Jandroković u izlasku sa suprugom nije skidao osmijeh s lica, u braku su 30 godina, a poznato je i kako ju je osvojio: "Uvijek mi je bio zgodan!"

Gordan Jandroković izveo je suprugu Sonju u HNK na praizvedbu baleta "Hamlet".

U zagrebačkom HNK-u održana je praizvedba baleta "Hamlet", autorskog rada koreografa Lea Mujića, temeljenog na drami Williama Shakespearea, koja je okupila brojna poznata lica.

Događaj nije propustio ni predsjednik sabora Gordan Jandroković, koji je došao u pratnji supruge Sonje.

Par nemamo često priliku vidjeti zajedno u javnosti, a sada nisu skidali osmijehe s lica te su se po dolasku srdačno pozdravljali s drugim uzvanicima.

Sonja je plijenila poglede i zbog upečatljivog kariranog kaputa, ispod kojeg je imala crnu haljinu.

Gordan i Sonja u braku su od 1994. godine i zajedno imaju troje djece, kći Klaru i sinove Mihaela i Juricu.

Sonja je inače po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj jer je bila dijete diplomata. Njihova ljubavna priča započela je doista na prvi pogled, a Gordan je Sonju osvojio u Malinskoj na Krku.

"Uvijek mi je bio zgodan, bio je sportski tip, vrlo dobar rukometaš, samo se zbog fakulteta prestao baviti rukometom. Primijetila sam ga jer je lijepo skakao na glavu u more. Njegova me se vještina odmah dojmila, tako je to s djevojkama od 18, 19 godina. Gordan je uvijek tajanstveno odlazio s mora malo ranije od nas ostalih jer se pripremao za utakmice", ispričala je jednom prilikom za Jutarnji List, pa je dodala:

"Sjedili smo na moliću i kroz razgovor se zaljubili... Iznenadilo me to što je puno čitao, brdo knjiga. Od prvog trena točno je znao što hoće, znao je to i objasniti. I danas je takav. Oduvijek su ga zanimale politika i društvo. Možda smo i pomislili da će to biti ljetna ljubav, no ljetna ljubav pretvorila se u dugu, kvalitetnu... I troje djece."

Zanimljivost je da je Sonja rođakinja predsjednika Zorana Milanovića. Naime, Sonja je kći Zoranova ujaka, a malo tko zna da su po tome Jandroković i Milanović, koji se baš i ne slažu na poslovnom planu, zapravo obitelj.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tragedija na koncertu jedne od najvećih svjetskih zvijezda, oglasila se i shrvana glazbenica : "Moje slomljeno srce je uz obitelj i prijatelje"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Pogledajte koliko su se Josip i Lara iz Kumova promijenili od početka snimanja serije: "Smršavili ste u međuvremenu!"