Gordan Jandroković u rijetkom javnom izlasku sa suprugom koju je osvojio na plaži, ona je pokazala noge u ljetnoj haljinici!

Gordan Jandroković prisustvovao je svečanom otvaranju Dubrovačkih ljetnih igara u društvu supruge Sonje.

U Dubrovniku su svečano otvorene 74. Dubrovačke ljetne igre, što nije propustio ni predsjednik sabora Gordan Jandroković, a društvo mu je pravila supruga Sonja.

Jandrokovići su pozirali fotografima nasmiješeni i zagrljeni, a Sonja je za ovu prigodu odabrala svečanu plavu ljetnu haljinu u kojoj je pokazala noge.

Gordan i Sonja u braku su od 1994. godine i zajedno imaju troje djece, kći Klaru i sinove Mihaela i Juricu. Par nemamo često priliku vidjeti zajedno u javnosti, no Sonja prati Gordana na svim važnim događanjima.

Sonja je inače po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj jer je bila dijete diplomata.

Njihova ljubavna priča započela je doista na prvi pogled, a Gordan je Sonju osvojio kada je u Malinskoj skakao u more na glavu.

"Sjedili smo na moliću i kroz razgovor se zaljubili... Iznenadilo me to što je puno čitao, brdo knjiga. Od prvog trena točno je znao što hoće, znao je to i objasniti. I danas je takav. Oduvijek su ga zanimale politika i društvo. Možda smo i pomislili da će to biti ljetna ljubav, no ljetna ljubav pretvorila se u dugu, kvalitetnu... I troje djece'', ispričala je Sonja jednom prilikom za Jutarnji list.

Zanimljivost je da je Sonja u rodu s predsjednikom Republike Hrvatske. Naime, Sonja je kći Zoranova ujaka, a malo tko zna da su po tome Jandroković i Milanović, koji se baš i ne slažu na poslovnom planu, zapravo obitelj.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Nekad i sad Legendarni Zuhra ovako je izgledao prije 17 godina, no danas je drugi čovjek nakon drastičnog gubitka kilograma, pogledajte razliku!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Svjetska senzacija kosovskih korijena servirala gole grudi na crvenom tepihu, mrežasta haljina ništa nije pokrila!