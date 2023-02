Gordan Jandroković u rijetkom izlasku sa suprugom, njihova ljubavna priča doslovno je započela na prvi pogled!

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković prisustvovao je premijeri predstave u zagrebačkom HNK sa svojom suprugom Sonjom.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković među brojnim je poznatima prisustvovao premijeri predstave ''Ubojstvo'' u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu.

Pogledaj i ovo vidno raspoloženi Jandroković s osmijehom od uha do uha pozirao sa suprugom, evo gdje ju je odveo u izlazak za kraj godine

U svečanoj loži društvo mu je pravila supruga Sonja koja je za ovu priliku odabrala crnu haljinu s bijelim detaljima koju je kombinirala na dugačak bež kaput, a Gordan je kao i inače nosio profinjeno odijelo i plavu kravatu.

Sonja je inače po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj jer je bila dijete diplomata. Par se rijetko zajedno pojavljuje u javnosti, a zadnji put smo ih imali priliku vidjeti u listopadu na premijeri predstave "Don Juan" u Hrvatskom narodnom kazalištu.

Gordan i Sonja imaju troje djece, sinove Mihaela i Juricu te kćer Klaru, a u braku su od 1994. godine.

Njihova ljubavna priča započela je doista na prvi pogled, a pozornost joj je ukrao kada je u Malinskoj skakao u more na glavu.

''Sjedili smo na moliću i kroz razgovor se zaljubili... Iznenadilo me to što je puno čitao, brdo knjiga. Od prvog trena točno je znao što hoće, znao je to i objasniti. I danas je takav. Oduvijek su ga zanimale politika i društvo. Možda smo i pomislili da će to biti ljetna ljubav, no ljetna ljubav pretvorila se u dugu, kvalitetnu... I troje djece'', ispričala je ranije za Jutarnji list.

Zanimljivost je da je Sonja u rodu s predsjednikom Republike Hrvatske. Naime, Sonja je kći Zoranova ujaka, a malo tko zna da su po tome Jandroković i Milanović, koji se baš i ne slažu na poslovnom planu, zapravo obitelj.

