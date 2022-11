Gordan Jandroković iznenadio rijetkom fotkom sa suprugom Sonjom, njihov sin nije htio da je objavi, evo koji je razlog

Gordan Jandroković na svojem profilu na Facebooku podijelio je fotografiju sa suprugom Sonjom za koju mu je sin savjetovao da je ne objavi.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rijetko na društvenim mrežama dijeli privatne fotografije, no sada je napravio iznimku.

Pogledaj i ovo Iskoristili sunčan dan Gordan Jandroković prošetao špicom sa suprugom u izdanju u kojem ga gotovo nikad ne viđamo

Jandroković je na svojem profilu na Facebooku objavio selfie sa suprugom Sonjom, a otkrio je i što mu je sin savjetovao.

"Kaže mi sin da ovo ne objavim 'jer je to selfie nemodernog para'", napisao je uz fotku na kojoj sa supruga i on nasmijani poziraju uz more.

"Baš ste mi super, imate sličnosti, takvi se parovi jako dobro slažu", "Simpatičan par", "Foka je super. Bravo. A djeca kao djeca, uvijek kritiziraju svoje roditelje, više nego mi njih", "Bas ste slatki", neki su od brojnih komentara Jandrokovićevih pratitelja, koji se očito ne slažu s njegovim sinom.

Gordan i Sonja u braku su od 1994. godine i zajedno imaju troje djece, kći Klaru i sinove Mihaela i Juricu.

Sonja je inače po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj jer je bila dijete diplomata. Par se rijetko zajedno pojavljuje u javnosti, a zadnji put smo ih imali priliku vidjeti u listopadu na premijeri predstave "Don Juan" u Hrvatskom narodnom kazalištu.

