Tragedija na koncertu jedne od najvećih svjetskih zvijezda, oglasila se i shrvana glazbenica : "Moje slomljeno srce je uz obitelj i prijatelje"

Na koncertu Taylor Swift u Brazilu umrla je 23-godišnja obožavateljica, a shrvana pjevačica objavila je tužno priopćenje na društvenim mrežama.

Posljednji koncert jedne od trenutno najvećih svjetskih glazbenih zvijezda, kantautorice Taylor Swift, zasjenila je velika tragedija.

Taylor je u sklopu svoje aktualne turneje nastupila na stadionu Olímpico Nilton Santos u Rio de Janeiro, a na koncertu je preminula njezina 23-godišnja obožavateljica Clara Benevides.

Djevojka se iznenada srušila, a sumnja se da je imala srčani zastoj zbog visoke temperature u Riu, koja je iznosila preko 37 stupnjeva Celzijusa, a na samom stadionu je bila još veća, kako navodi brazilski portal Fohla De Sao Paolo.

Liječnici koji su bili na licu mjesta pokušali su oživjeti djevojku, ali nisu uspjeli.

Folha tvrdi i kako su vatrogasci na stadionu pomagali preko 1000 drugih obožavatelja koji su zbog vrućine pali u nesvijest.

Taylor je nakon koncerta izdala i tužno priopćenje, u kojem je otkrila da se tragedija odvila prije nego što je ona uopće izašla na pozornicu.

"Ne mogu vjerovati da pišem ove riječi, ali slomljena srca moram reći da smo večeras prije mog koncerta izgubili obožavateljicu. Ne mogu vam ni reći koliko sam shrvana zbog toga. Nemam puno informacija osim činjenice da je bila jako lijepa i premlada. Moje slomljeno srce je uz njezinu obitelj i prijatelje. Ovo je zadnje što sam mislila da će se dogoditi kada sam odlučila u sklopu turneje nastupiti u Brazilu", napisala je Taylor u pričama na svojem profilu na Instagramu.

Na društvenim mrežama isplivala je i snimka na kojoj Swift usred koncerta obožavateljima u publici baca bocu vode.

"Ljudima ovdje treba vode. Tkogod da je odgovoran, pobrinite se da se to dogodi", čuje se kako Taylor u snimci govori osoblju stadiona.

