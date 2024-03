Gordan Jandroković čestitao Uskrs u društvu mlađeg sina, sa suprugom Sonjom ima troje djece, no rijetko ih pokazuje

Gordan Jandroković objavio je fotografije na kojima pozira sa svojim mlađim sinom Juricom za uskršnjim stolom.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković nije propustio čestitati najveći kršćanski blagdan.

Na svojem profilu na Facebooku objavio je fotografije na kojima pozira sa svojim sinom Juricom za uskršnjim stolom, uz koje je uputio i čestitku.

"Dragi prijatelji, sretan vam i blagoslovljen Uskrs!" napisao je, a u komentarima su mu mnogi uzvratili čestitke.

Jurica je srednjoškolac i najmlađi je od troje djece koje Gordan ima sa suprugom Sonjom. Stariji sin Mihael studira digitalni marketing na Algebri, a kći Klara je završila Pravni fakultet.

Gordan i Sonja u braku su od 1994. godine, a upoznali su se na u Malinskoj na Krku.

"Uvijek mi je bio zgodan, bio je sportski tip, vrlo dobar rukometaš, samo se zbog fakulteta prestao baviti rukometom. Primijetila sam ga jer je lijepo skakao na glavu u more. Njegova me se vještina odmah dojmila, tako je to s djevojkama od 18, 19 godina. Gordan je uvijek tajanstveno odlazio s mora malo ranije od nas ostalih jer se pripremao za utakmice", ispričala je jednom prilikom za Jutarnji List.

"Sjedili smo na moliću i kroz razgovor se zaljubili... Iznenadilo me to što je puno čitao, brdo knjiga. Od prvog trena točno je znao što hoće, znao je to i objasniti. I danas je takav. Oduvijek su ga zanimale politika i društvo. Možda smo i pomislili da će to biti ljetna ljubav, no ljetna ljubav pretvorila se u dugu, kvalitetnu... I troje djece", dodala je Sonja.

Sonja je inače po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj jer je bila dijete diplomata. Zanimljivo je i da je Sonja rođakinja predsjednika Zorana Milanovića. Naime, Sonja je kći Zoranova ujaka, a malo tko zna da su po tome Jandroković i Milanović, koji se baš i ne slažu na političkom planu, zapravo obitelj.

