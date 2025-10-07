Početak nove ere? Nakon svega što je prošla, hrabro pokazala veliku promjenu

Nedugo nakon što je otkriveno da se razvodi od Keitha Urbana, Nicole Kidman viđena je s novom frizurom.

Nicole Kidman ponovno se pojavljuje u javnosti nakon što je objavljeno kako se razvodi od Keitha Urbana nakon gotovo dva desetljeća braka.

S kćerima Sunday i Faith prisustvovala je pariškom Tjednu mode, a mnoge je iznenadila novom frizurom.

Nicole Kidman - 1 Foto: Profimedia

Nicole Kidman - 2 Foto: Profimedia

Nicole Kidman - 4 Foto: Profimedia

Inspirirana filmom "Barbarella", Kidman sada ima kraće šiške te je potpuno drukčija od njezina uobičajenog stila s razdjeljkom po sredini, koji je nosila prije samo nekoliko dana. Je li ovo samo perika, što inače zna nositi kako bi zaštitila vlastitu kosu, ili se zbilja prepustila frizerskim škarama po uzoru na mnoge koji promijene frizuru nakon prekida, nije poznato.

Nicole Kidman - 3 Foto: Profimedia

Nicole Kidman u Hrvatskoj Foto: Instagram

Nicole Kidman Foto: Profimedia

Tom Cruise i Nicole Kidman - 2 Foto: Profimedia

Cijeli izgled upotpunila je jednostavnom bijelom košuljom i trapericama u skladu s temom večeri u kojoj je dominirao denim.

Dobitnica Oscara za ulogu u filmu "Sati" proteklog tjedna je potvrdila razlaz s country zvijezdom, a inozemni mediji pišu kako se 58-godišnji pjevač već pojavljuje s novom upola mlađom djevojkom.

Kako je izgledalo njihovo vjenčanje, pogledajte OVDJE.

Proteklog ljeta boravila je u Hrvatskoj, a više o tome pročitajte OVDJE.

