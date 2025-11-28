Par iz MasterChefa objavio video s vjenčanja, pogledajte detalje s divne proslave!

Par iz "MasterChefa" Sanja Cukon i Sead Bojić objavili su video s vjenčanja, a nekadašnja finalistima napravila je i manju promjenu na svojim društvenim mrežama.
Nakon što su u ponedjeljak objavili kako je vrijeme za novu etapu života, sada su pokazali i kako je sve izgledalo iza scene.
Sanja, koja je došla do finala, imala je čipkastu vjenčanicu s dubokim V izrezom, dok je Sead nosio bež odijelo. Vjenčali su se u matičnom uredu pred manjim brojem članova obitelji i prijatelja, a u videu su pokazali i kako su nastale fotografije iz automobila kojima je objavljena vijest o svadbi.
Ubrzo je došlo i do manje promjene na Sanjinom Instagramu, gdje je promijenila prezime u Bojić.
"S.B. & S.B., 22.11." napisao je par u opisu, otkrivši kako je vjenčanje održano u subotu, a ispod videa su stigle brojne čestitke.
"Da budete uvijek tako sretni. I ne dajte da sitnice unište vašu sreću. Divni ste", "Najdraži ljudi iz Masterchefa, čestitke od srca", "Čestitke od srca. I samo neka traje u zdravlju i sreći", "Sva sreća svijeta neka vas prati u zajedničkom životu. Predivni ste!!", "Zdravlje, sreća i ljubav neka vas prate na svakom koraku! Čestitke!", "Preeeekooookrasniii", napisali su im u komentarima.
Kako je počela njihova ljubav, pročitajte OVDJE.
Što je Sanja rekla o njihovoj vezi, pročitajte OVDJE.
