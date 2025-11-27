Znate li tko je ovo? Iza ove šokantne maske krije se kći holivudske legende

Lily-Rose Depp za ulogu u filmu "Werwulf" morala je proći kroz veliku transformaciju.

Kći holivudske ikone Johnnyja Deppa, Lily-Rose Depp doživjela je najdrastičniju transformaciju u karijeri i potpuno šokirala obožavatelje.

26-godišnja manekenka i glumica snimljena je na setu novog filma "Werwulf" u britanskom Surreyju, a toliko izgleda neprepoznatljivo da ju mnogi ne bi uspjeli prepoznati da ne znaju da je riječ o njoj.

Galerija 12 12 12 12 12

Lily-Rose Depp - 3 Foto: Profimedia

Lily-Rose Depp - 2 Foto: Profimedia

Lily-Rose Depp - 1 Foto: Profimedia

Na fotografijama sa snimanja Lily-Rose izgleda kao da je istrgnuta iz nekog davnog, mračnog stoljeća. Umjesto glamura, crvenog tepiha i signature francuske elegancije, nosi težak, grub smeđi srednjovjekovni ogrtač, veliku maramu i kapuljaču preko glave, slojeve kostima koji sugeriraju siromaštvo ili progon, specijalni make-up koji joj daje rascjep usne, namjerno zaprljanu kožu i podočnjake i umjetne zube koji mijenjaju oblik lica.

Rezultat? Lily-Rose izgleda kao potpuno druga osoba – iscrpljena, blijeda, ozlijeđena, gotovo izmučena, što savršeno odgovara mračnoj atmosferi filma.

Lily-Rose Depp - 2 Foto: Afp

Lily-Rose Depp - 3 Foto: Afp

Lily-Rose Depp - 6 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Celine Dion sve iznenadila novim pojavljivanjem, osmijeh govori više od riječi

Prema dostupnim informacijama, "Werwulf" kombinira horor i gotiku, smješten je u realistične, sirove srednjovjekovne uvjete, a Lily-Rose tumači lik mlade žene obilježene fizičkim deformacijama i teškim životnim uvjetima.

Transformacija je posebno zanimljiva jer se glumica dosad uglavnom pojavljivala u ulogama koje naglašavaju njezinu krhkost, ljepotu i profinjeni stil – od serije "The Idol" do modnih kampanja za Chanel.

Lily Rose-Depp (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Lily Rose Depp (Foto: AFP) Foto: Afp

Nakon kontroverzne i kritizirane HBO-ove serije "The Idol", ali i filma "Nosferatu", ova uloga mogla bi predstavljati prekretnicu u njezinoj karijeri te dokazati da može iznijeti kompleksne, zahtjevne i fizički transformativne likove.

I njezin tata se morao transformirati za jednu ulogu, a više o tome pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Severinu shrvao odlazak voljene osobe: ''Sad se opet negdje gore glasno smiju...''

Pogledaji ovo Celebrity Meri Goldašić objavila popis svojih estetskih korekcija: ''Sve sam si sama platila i nastavit ću''