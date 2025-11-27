Celine Dion sve iznenadila novim pojavljivanjem, osmijeh govori više od riječi

Celine Dion oduševila je svoje fanove novim videom u kojem izgleda bolje nego ranije.

Glazbena diva Céline Dion u najnovijem videu za društvene mreže pokazala je veliki napredak svog zdravstvenog stanja.

57-godišnja Kanađanka, koja boluje od sindroma ukočene osobe zbog kojeg je otkazala i koncert u Zagrebu, na Instagramu se javila s videom povodom Dana zahvalnosti. Izgledajući sretno i zdravo usred borbe s teškom bolešću, Celine je poručila da je zahvalna na svojoj obitelji i podsjetila druge da uspore i osvijeste ono što imaju.

Galerija 26 26 26 26 26

Céline Dion - 2 Foto: Instagram Screenshot

Céline Dion - 3 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Severinu shrvao odlazak voljene osobe: ''Sad se opet negdje gore glasno smiju...''

Sindrom ukočene osobe je rijedak neurološki poremećaj koji uzrokuje ukočenost mišića i bolne grčeve koji dolaze i odlaze, ali se s vremenom mogu pogoršavati. Međutim, pjevačka ikona je izgledala bolje nego ikad u zlatnoj dolčeviti koja se savršeno slagala sa zlatnim zastorom iza nje, kao i velikim zlatnim naušnicama u obliku obruča.

Celine Dion - 1 Foto: Screenshot/Instagram

Celine Dion (Foto: Instagram) Foto: Instagram

"Dragi prijatelji. Danas je predivan podsjetnik da usporimo, duboko udahnemo i zahvalimo. Ima nešto snažno u tome da se okupimo s onima koje volimo – bilo za stolom punim hrane, preko telefona ili samo u srcu", izjavila je Dion u videu. "Tako sam zahvalna svojoj obitelji i trenucima koje dijelimo, a koji mi znače cijeli svijet. Neka vaš Dan zahvalnosti bude ispunjen radošću, mirom i zahvalnošću za sve – čak i za one male stvari. Sretan Dan zahvalnosti, od mene i moje obitelji… vama i vašima."

Pjevačica se zbog bolesti povukla iz javnosti, no ponekad je možemo vidjeti. U listopadu je sa sinovima René-Charlesom (23) te blizancima Nelsonom i Eddyjem (14) bila na lasvegaškom koncertu Paula McCartneyja, a u ljeto 2024. nastupala je na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu, gdje je oduševila mnoge s izvedbom pjesme "L'Hymne à L'Amour" Edith Piaf.

Celine Dion - 1 Foto: Instagram

Celine Dion na Olimpijskim igrama Foto: Screenshot

Osi toga, odnedavno je novo zaštitno lice brenda Charlotte Tilbury, za čiju kampanju je ustupila i pjesmu "I'm Alive". Je li ovo konačni povratak glazbene dive pod svjetla reflektora, nije poznato, no njezini fanovi zasigurno će se veseliti njezinim novim aktivnostima.

Ove godine se putem videopoziva javila na Eurosong, a više pogledajte OVDJE.

Kako su je dočekali u Parizu, pogledajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Nekad i sad Sjećate se zvijezde Terminatora? Izazovna snimanja zauvijek su ostavila trag na njezinom tijelu

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Laura Gnjatović objavila fotografije u badiću s egzotične destinacije: ''Skulptura od djevojke!''

Pogledaji ovo Celebrity Splićanin Šime ušutkao je zle jezike o odnosu s Majom Šuput: ''Čekaj trenutak...''

Pogledaji ovo Celebrity Meri Goldašić objavila popis svojih estetskih korekcija: ''Sve sam si sama platila i nastavit ću''