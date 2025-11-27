Laura Gnjatović objavila fotografije u badiću s egzotične destinacije: ''Skulptura od djevojke!''

Laura Gnjatović uživa u Tajlandu prije povratka u Hrvatsku, pozirala je u badiću u pravom tropskom raju.

Hrvatska misica Laura Gnjatović očarala je pratitelje fotografijama iz egzotičnog Tajlanda, gdje se opušta prije povratka kući nakon svjetskog izbora ljepote.

Na atraktivnoj pješčanoj plaži, Monkey Beach, okruženoj tirkiznim morem i tropskim zelenilom, Laura pozira u stylish badiću i upečatljivoj narančastoj parei, dok u rukama drži mini ananas–koktel koji savršeno zaokružuje ljetnu vibru njezinih fotografija.

U opisu objave poručila je: ''Evo još malkice pa idem doma'', čime je otkrila da joj se boravak u tropskom raju bliži kraju.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova supruga oglasila se o drami pjevača i gradonačelnika Zagreba!

Ipak, čini se da je iskoristila svaki trenutak za punjenje baterija nakon zahtjevnog ritma i brojnih obaveza na svjetskom izboru.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Njezine fotografije ubrzo su privukle mnoštvo reakcija i komplimenata, a pratitelji su oduševljeno komentirali koliko zrači pozitivom, ljepotom i samopouzdanjem.

''The body'', ''Ma koja lipota'', Prekrasna i duhom i tijelom'', ''Skulptura od djevojke'', ''Kako si ti lijepa žena, halo'', ''Predivna u svemu'', ''Predivna ženo'', poručili su joj neki pratitelji.

Pogledaji ovo Preporuke Društvene mreže gore od reakcija na finale hit-serije: "Što sam to upravo pogledao?''

Na Instagram pričama otkrila je koji joj je neostvareni san, više pročitajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR

Nedavno je otkrila što se događalo iza kulisa Miss Universe, a više o tome pisali smo OVDJE.

A kad se točno Laura vraća u Lijepu Našu saznajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Galerija 16 16 16 16 16

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Kraljica oblina fotkama iz bazena potvrdila šuškanja o romansi sa 16 godina starijim menadžerom?

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Izgled bez šminke holivudske glumice zapanjio svijet, uistinu je prava ljepotica!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Thompsonov menadžer ovako je komentirao rasprodane Arene Lepe Brene i Aleksandre Prijović