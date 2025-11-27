Laura Gnjatović objavila fotografije u badiću s egzotične destinacije: ''Skulptura od djevojke!''

Laura Gnjatović uživa u Tajlandu prije povratka u Hrvatsku, pozirala je u badiću u pravom tropskom raju.
Hrvatska misica Laura Gnjatović očarala je pratitelje fotografijama iz egzotičnog Tajlanda, gdje se opušta prije povratka kući nakon svjetskog izbora ljepote.
Na atraktivnoj pješčanoj plaži, Monkey Beach, okruženoj tirkiznim morem i tropskim zelenilom, Laura pozira u stylish badiću i upečatljivoj narančastoj parei, dok u rukama drži mini ananas–koktel koji savršeno zaokružuje ljetnu vibru njezinih fotografija.
U opisu objave poručila je: ''Evo još malkice pa idem doma'', čime je otkrila da joj se boravak u tropskom raju bliži kraju.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Ipak, čini se da je iskoristila svaki trenutak za punjenje baterija nakon zahtjevnog ritma i brojnih obaveza na svjetskom izboru.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Njezine fotografije ubrzo su privukle mnoštvo reakcija i komplimenata, a pratitelji su oduševljeno komentirali koliko zrači pozitivom, ljepotom i samopouzdanjem.
''The body'', ''Ma koja lipota'', Prekrasna i duhom i tijelom'', ''Skulptura od djevojke'', ''Kako si ti lijepa žena, halo'', ''Predivna u svemu'', ''Predivna ženo'', poručili su joj neki pratitelji.
Na Instagram pričama otkrila je koji joj je neostvareni san, više pročitajte OVDJE.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR
Laura Gnjatović Foto: Instagram
