Kako vam se sviđa? Iza osmijeha Kate Middleton krilo se jedno malo iznenađenje

Prilikom posjeta jednoj humanitarnoj organizaciji, Kate Middleton je pokazala novu boju kose.

Princeza od Walesa, Kate Middleton, posjetila je dječju humanitarnu organizaciju Anna Freud, a fotografije s događaja odmah su obišle svijet.

Osim po svom i dalje odličnom stilu, 43-godišnja buduća kraljica ponovno je ukrala pozornost javnosti zahvaljujući potpuno osunčanoj, posvijetljenoj boji kose koja je izazvala oduševljenje među obožavateljima.

Kate Middleton - 5 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 2 Foto: Afp

Kate Middleton - 1 Foto: Afp

Kate je svoj novi izgled prokomentirala prošlog tjedna na Royal Variety Performanceu, kada je glumici Su Pollard poručila: "Nekad je bila smeđa, ali posvijetlila je na suncu."

Njezina nova nijansa opisana je kao prirodno topla, svijetlosmeđa s pramenovima koji djeluju kao da ih je dotaknulo ljetno sunce, što se odlično uklopilo u njezin prepoznatljivi, elegantni stil. Uz karakteristične mekane valove, princeza je izgledala svježije, mlađe i iznimno profinjeno.

Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 3 Foto: Afp

Kate Middleton - 4 Foto: Afp

Kate Middleton, princ William, princ Harry, Meghan Markle - 10 Foto: Afp

Kate je pritom nosila plavu haljinu dizajnerice Emilije Wickstead, koju je već nosila 2022. u Bostonu, što je još jednom potvrdilo da princeza obožava reciklirati i osvježavati svoju garderobu.

Organizacija Anna Freud, čija je dugogodišnja pokroviteljica upravo Kate, bavi se edukacijom o mentalnom zdravlju djece i važnosti ranog emocionalnog razvoja. U srdačnom susretu s roditeljima, mališanima i stručnjacima, Kate je još jednom naglasila važnost uključenosti očeva i međugeneracijske podrške.

Iako je razlog njezina posjeta bio ozbiljan, Kate je cijelo vrijeme bila vedra i srdačna, a mnogi su primijetili koliko joj nova, svjetlija boja kose naglašava toplinu i spontanu energiju.

Kate će početkom mjeseca održati peti po redu božićni koncert, a više o tome pročitajte OVDJE.

Na događaju kojim je obilježeno sjećanje na poginule vojnike u ratnim sukobima Kate je prvi puta povela najstarijeg sina Georgea. Više o tome pročitajte OVDJE.

