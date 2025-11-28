Zagonetna smrt tinejdžerice: Tijelo je nađeno u autu pjevača, glavni osumnjičenik i dalje šuti

Smrt tinejdžerice Celeste Rivas Hernandez, čije je tijelo pronađeno u automobilu pjevača D4vda, razvija se u jedan od najpotresnijih holivudskih slučajeva.

Ameriku posljednjih mjeseci potresa jeziv i zagonetan slučaj smrti 14-godišnje Celeste Rivas Hernandez, tinejdžerice koja je nestala u travnju 2024., a čije je tijelo u rujnu pronađeno u zaplijenjenom automobilu Tesla, registriranom na glazbenika D4vda, pravog imena David Anthony Burke.

Celeste je pronađena 8. rujna, samo dan nakon svog 15. rođendana. Automobil je bio u zapljeni više od 48 sati prije nego što su djelatnici pronašli njezine posmrtne ostatke. Samo jedan dan kasnije policija je upala u Burkeovu kuću od 4,1 milijun dolara u Hollywood Hillsu i zaplijenila dokaze, no nikakvi detalji nisu objavljeni.

Galerija 12 12 12 12 12

Celeste Rivas Hernandez - 1 Foto: Profimedia

D4vd - 10 Foto: Instagram

D4vd - 8 Foto: Instagram

Sam slučaj već od prvog dana obavijen je velom tajne. Prema pisanju tabloida TMZ, tijelo tinejdžerice navodno je bilo smrznuto, obezglavljeno i raskomadano, a neki dijelovi djelomično smrznuti. No, losanđeleska policija ubrzo je demantirala navode.

"Celesteino tijelo nije bilo smrznuto. Nije bilo obezglavljeno. To nema nikakvog smisla", izjavio je kapetan Scot Williams za PEOPLE, objasnio je da je tijelo tjednima bilo u prtljažniku automobila na ljetnim vrućinama, što samo po sebi isključuje mogućnost djelomičnog smrzavanja.

Celeste Rivas Foto: Profimedia

D4vd - 5 Foto: Instagram

U sve se uključio i Burkeov najmodavac, koji je angažirao privatnog istražitelja. Pregledavši glazbenikovu kuću, privatni detektiv Scott Fischer to je nazvao neutemeljenim.

"Zamrzivač je bio pun hrane i imao sve police. Nema tragova krvi ni dokaza o nasilju u kući", poručio je Fischer i dodao kako je ranije uočio neobične predmete koji bi se mogli povezati s prikrivanjem tijela, no još ništa ne upućuje na to da se zločin dogodio u kući.

D4vd - 1 Foto: Instagram

D4vd - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina

Obitelj tinejdžerice tvrdila je da je imala starijeg dečka po imenu David, što je pravo ime pjevača, a posljednji put kada su je vidjeli, bilo je kada ju je pokupio da odu u kino.

S druge strane, d4vd, koji je upoznao Celeste kada je imala samo 11 ili 12 godina, i dalje nastavlja s turnejom jer on službeno nije osumnjičenik iako izvori tvrde da policija Burkea tretira kao glavnog osumnjičenika. Pjevač odbija surađivati, nije još ispitan, a on i odvjetnik nisu davali izjave za javnost.

D4vd - 4 Foto: Instagram

D4vd - 6 Foto: Instagram

Zbog velikog interesa javnosti, kao i objave pogrešnih informacija i očuvanja integriteta istrage, policija je ishodila sudsku zabranu objave svih podataka iz obdukcije, nakon čega je medicinski ured uklonio sve dokumente sa svoje internetske stranice.

S obzirom na sudsku zabranu, obitelj i javnost zasad neće doznati uzrok smrti.

Jedino je sigurno – slučaj Celeste Rivas Hernandez razvija se u jedan od najpotresnijih i najintrigantnijih u posljednjih nekoliko godina, a odgovor na pitanje tko je odgovoran još je daleko.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tko je supruga Stipe Pletikose? Zajedno imaju čak šestero djece, a u braku su više od 20 godina

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Izbornik Dalić predahnuo uz glazbu, evo gdje je uživao u izlasku sa suprugom!

Pogledaji ovo Celebrity Zna se tko će u Zagrebu nastupati na dočeku Nove 2026.!

Pogledaji ovo Celebrity Seks-bomba 21. stoljeća ne odvaja se od 16 godina starijeg menadžera!