Dame neodoljivo sliče! Supruga vatrenog pokazala sestru koja je također prava ljepotica

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu je podijelila obiteljske trenutke, a jedna posebna dama istaknula se na fotkama.

Supruga našeg vatrenog Duje Ćalete-Cara, Adriana, na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz svakodnevice, a ovoga je puta podijelila nekoliko obiteljskih fotografija.

Na njima se posebno istaknula važna žena iz njezina života, koju nemamo priliku često vidjeti. Riječ je o njezinoj sestra Antonela.

"Vrijeme s obitelji je dobro potrošeno vrijeme", poručila je Adriana ispod fotografija koje je objavila na Instagramu.

Adriana Ćaleta-Car i sestra Antonela Foto: Instagram

Adriana je odabrala upečatljiv i modno usklađen zimski look. Nosila je svijetlozelenu vestu koju je kombinirala s maslinastim mokasinama, smeđim širokim hlačama i kožnom jaknom. Look je zaokružila sunčanim naočalama i raspuštenom kosom u blagim valovima. Njezina sestra Antonela odlučila se za nešto ležerniji outfit. Imala je na sebi svijetloplavu majicu, preko koje je nosila kariranu košulju u plavo-smeđim tonovima, a preko ramena prebačen smeđi pulover. Outfit je upotpunila sunčanim naočalama, uz jednostavno zavezanu kosu u nisku punđu.

Adriana Ćaleta-Car i sestra Antonela Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Fotke su brzo prikupile pregršt pozitivnih komentara, a mnogi su se složili da ljepota očito dolazi u paketu u ovoj obitelji.

''Ljepotice'', ''Wow'', ''Obožavamo te'', samo su neki od komentara u moru emotikona srca i vatrica.

Adriana Ćaleta-Car i sestra Antonela Foto: Instagram

Adriana je na društvenim mrežama svojedobno pokazala i mamu, a kako ona izgleda pogledajte OVDJE.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Duje i Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

