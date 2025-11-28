Naša vizažistica našla se na meti opasnih prevaranata, objavila je važno upozorenje!

Poznata vizažistica upozorila je pratitelje na opasnu prijevaru nakon što je primila lažni mail.
Hrvatska make-up umjetnica i majstorica transformacija Marina Mamić našla se na meti prevaranata, a sve je odmah podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča kolege u šoku Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina Tko su izvođači? Zna se tko će u Zagrebu nastupati na dočeku Nove 2026.! ''naradila sam se!'' Danijela Dvornik pokazala svoj dnevni boravak: ''Traje ova moja generalka!''
Naime, Marina je primila sumnjiv e-mail koji navodno dolazi od policije i Interpola.
Marina Mamić Foto: Instagram
Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda legendarna Esmeralda? Zbog nje su se nekad plaćale čak i mise
Galerija 19 19 19 19 19
''Upozorenje! Danas mi je stiglo ovo na mail! Radi se o ''novoj'' vrsti prevare! Ukoliko dobijete ovakav ili sličan mail - ignorirajte ga. Ni u kojem slučaju NE ŠALJITE SVOJE PODATKE'', napisala je na društvenim mrežama.
Nažalost, naša vizažistica nije jedina koja se s ovakvim problemom susrela. Sve više poznatih Hrvata nađe se na meti prevaranata, a više o tome pisali smo OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Nives ima novu tetovažu na izazovnom mjestu: ''Zbog nje ću ove zime intenzivno furat minjake!''
Marina Mamić Foto: Instagram
Podsjetimo, Marina se prije nekoliko mjeseci našla u fokusu obitelji Cristiana Ronalda, a o čemu se radi saznajte OVDJE.
1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Tko je gost koji stiže u stres test MasterChefa? Iza njega stoji vrlo inspirativna priča
1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Seks-bomba 21. stoljeća ne odvaja se od 16 godina starijeg menadžera!
Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica simpatičnom fotografijom potvrdila lijepu vijest: ''Imala sam neki predosjećaj...''