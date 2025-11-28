Naša vizažistica našla se na meti opasnih prevaranata, objavila je važno upozorenje!

Poznata vizažistica upozorila je pratitelje na opasnu prijevaru nakon što je primila lažni mail.

Hrvatska make-up umjetnica i majstorica transformacija Marina Mamić našla se na meti prevaranata, a sve je odmah podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Naime, Marina je primila sumnjiv e-mail koji navodno dolazi od policije i Interpola.

Marina Mamić Foto: Instagram

''Upozorenje! Danas mi je stiglo ovo na mail! Radi se o ''novoj'' vrsti prevare! Ukoliko dobijete ovakav ili sličan mail - ignorirajte ga. Ni u kojem slučaju NE ŠALJITE SVOJE PODATKE'', napisala je na društvenim mrežama.

Nažalost, naša vizažistica nije jedina koja se s ovakvim problemom susrela. Sve više poznatih Hrvata nađe se na meti prevaranata, a više o tome pisali smo OVDJE.

Podsjetimo, Marina se prije nekoliko mjeseci našla u fokusu obitelji Cristiana Ronalda, a o čemu se radi saznajte OVDJE.

