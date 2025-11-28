Maja Šuput komentirala nam je medijske napise o odnosu sa Šimom Elezom!

Neki misle da su Maja Šuput i Šime Elez samo marketinški trik, a neki da su ludo zaljubljeni. Maja tvrdi da je njihov odnos prilično transparentan. Hoće li Šime s Majom na godišnji odmor u siječnju, po čemu će pamtiti 2025., ali i zašto je neko vrijeme mislila da će iskočiti iz paštete, otkrila je našoj Juliji Bačić Barać za IN magazin.

Maja Šuput svakodnevno je tema u medijima. Komentiraju se njezini outfiti, putovanja, a u posljednje vrijeme najviše ljubavni život.

''U jednom trenutku sam stvarno mislila da ću iskočiti iz paštete''.

Prije kraja ove za nju prilično turbulentne godine, 2025. ocjenjuje dobrom.

''Jako puno rošada u mom životu se dogodilo i jako je bilo veselo, a kad podvučem crtu ocijenila bih ju sa 100 OD 00, ovo je bila moja godina'', kaže.

A bila je ovo i godina u kojoj nije bilo moguće izbjeći ljubavnu priču Maje i Šime Eleza. I o tom odnosu svatko ima svoju teoriju.

''Danas smo marketinški trik, drugi dan smo partneri. Danas sam čak uspjela pročitati, obzirom da nismo već par dana bili u medijima i na Instagramu, da li je to kriza. Pa evo sad ne znam, znači nije dobro kad ima previše jer ljudima bude više loše od tebe. Nije dobro ni kad te nema jer onda vjerojatno nešto ne valja. Ne znam gdje je taj balans. Možda trebam pitati neke agencije. Znači dva dana izađi na slici, pa četiri ne'', govori Maja.

Maja Šuput - 6 Foto: In Magazin

Maja Šuput - 1 Foto: In Magazin

Toliko se o njima priča da mnogobrojne teorije i nju zabavljaju.

''Baš svatko ima svoju verziju mog života. Svatko nešto čuje iz provjerenog izvpra, samo ne znam koji je to to poudzdani izvor tako da bi ja ljudima pustila maštu na volju, zašto da im ubijem tih 5 minuta dobrog tračeraja na kavi''.

''Jedino što znam je da će ljudi, bez obzira na viđeno ili neviđeno, sami kreirati svoju priču''.

Maja Šuput - 4 Foto: In Magazin

Maja tvrdi kako ništa ne krije.

''Iznimno sam trasparentna. Moj život je poprilično javan. Transparentna sam, pokazujem gdje sam, moj Instagram je reality life, pokazujem s kim sam i što radim — onoliko koliko želim. Ne znam što više ljudima treba''.

Ono što njoj treba je dobar godišnji odmor na koji planira u siječnju…

''Uvijek moja godina počinje nakon dočeka. Gdje ćeš na godišnji? Neću vam otkriti sve — morate pratiti Instagram. Ali mogu reći da će to biti neka daleka destinacija. Mene snijeg ne privlači, to već znate''.

Pogledaji ovo Celebrity Jeste li pogledali prvi dio finala serije o kojoj bruji cijeli svijet?

A hoće li Šime biti u njezinom društvu?

''Pa pogledajte na mom instagramu'', rekla je kratko i jasno Maja.

Galerija 2 2 2 2 2

Zvijezda njezina instagrama je i sin Bloom, a on joj je uvijek na prvom mjestu.

''Ipak mi je najbitnije da je moje dijete sa mnom, da smo zajedno od jutra do mraka i da smo dobro, a sve ostalo ako si dovoljno zrela, pametna, odvažna je manje važno, onda ćeš naći način da se družiš s ljudima koji ti odgovaraju i da se ne družiš s ljudima koji ti ne odgovaraju. Jer je sve u nekoj dobroj vibri''.

Bez obzira na pretrpan raspored, vrijeme koje će provesti u igri sa sinom, uvijek pronađe.

''Ja sve radim do tri i onda idem pod njega u vrtić i onda sam samo ja i on, ili ja, on i društvo ekipa, mislim, Bloom je socijalno stvorenje otkad zna za sebe, tako da mi moramo imati ili društvo u kući, ili idemo kod nekog ili negdje, on ispod pet ljudi u kući ne priznaje dan. Tako da kod nas je nevjerojatno veselo ili gdje mi odemo jako veselo, on samo da nešto se radi, da nas je puno''.

Maja Šuput - 5 Foto: In Magazin

A Bloomova omiljena igra izgleda ovako:

''Bilokakvo slaganje, bilo čega, je obavezno svaki dan. I to me veseli. Nisu ovo, pištolji, kamioni i to, nego je više nekakvo ono, nekakvo stvaranje'', govori Maja.

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda legendarna Esmeralda? Zbog nje su se nekad plaćale čak i mise

U prosincu za Maju nema opuštanja. Pred njom je najzaposleniji mjesec, a posljednji koncert u ovoj godini održat će u Karlovcu. Karlovčane će Šuput uvesti u, nadamo se, bolju 2026.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Nives ima novu tetovažu na izazovnom mjestu: ''Zbog nje ću ove zime intenzivno furat minjake!''

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Seks-bomba 21. stoljeća ne odvaja se od 16 godina starijeg menadžera!

Pogledaji ovo Celebrity Tko je gost koji stiže u stres test MasterChefa? Iza njega stoji vrlo inspirativna priča