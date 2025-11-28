Pretraži
''pa evo sad ne znam...''

Maja Šuput komentirala nam je medijske napise o odnosu sa Šimom Elezom!

Piše Julija Bačić Barać/I.G., Danas @ 18:05
Maja Šuput

Neki misle da su Maja Šuput i Šime Elez samo marketinški trik, a neki da su ludo zaljubljeni. Maja tvrdi da je njihov odnos prilično transparentan. Hoće li Šime s Majom na godišnji odmor u siječnju, po čemu će pamtiti 2025., ali i zašto je neko vrijeme mislila da će iskočiti iz paštete, otkrila je našoj Juliji Bačić Barać za IN magazin.

