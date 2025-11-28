Jeste li pogledali prvi dio finala serije o kojoj bruji cijeli svijet?

Prvi dio finalne sezone serije čije se finale dugo čekalo ugledalo je svijetlo dana, a reakcije fanova ne prestaju se nizati!
Serija koja je započela 2016. godine i lansirala mlade zvijezde poput Millie Bobby Brown, Finna Wolfharda, Sadie Sink i Gatena Matarazza sada donosi četiri nove epizode koje postavljaju temelje za finale sage.
Serija ''Stranger Things'' Foto: Profimedia
''Stranger Things'' je kroz godine iz tinejdžerskog trilera izrastao u globalni fenomen koji vješto spaja nostalgiju 80-ih, horor, znanstvenu fantastiku i snažne emocije. A jeste li vi već prvi dio završnice hit-serije? Recite nam u anketi.
