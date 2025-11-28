Jeste li pogledali prvi dio finala serije o kojoj bruji cijeli svijet?

Prvi dio finalne sezone serije čije se finale dugo čekalo ugledalo je svijetlo dana, a reakcije fanova ne prestaju se nizati!

Cijeli svijet bruji o povratku hit-serije ''Stranger Things'' – prvi dio finalne sezone stigao je na male ekrane.

Serija koja je započela 2016. godine i lansirala mlade zvijezde poput Millie Bobby Brown, Finna Wolfharda, Sadie Sink i Gatena Matarazza sada donosi četiri nove epizode koje postavljaju temelje za finale sage.

Serija ''Stranger Things'' Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica simpatičnom fotografijom potvrdila lijepu vijest: ''Imala sam neki predosjećaj...''

''Stranger Things'' je kroz godine iz tinejdžerskog trilera izrastao u globalni fenomen koji vješto spaja nostalgiju 80-ih, horor, znanstvenu fantastiku i snažne emocije. A jeste li vi već prvi dio završnice hit-serije? Recite nam u anketi.

Jeste li već pogledali prvi dio finala serije ''Stranger Things''? Da, odmah čim su izašle!

Gledam polako, ne želim da prerano završi

Nisam, ali planiram

Ne, ne znam ni što je to Da, odmah čim su izašle!

Gledam polako, ne želim da prerano završi

Nisam, ali planiram

Ne, ne znam ni što je to Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Nova romantična prijevara s "Bradom Pittom": Umirovljenica opljačkana za 100 tisuća franaka!

Društvene mreže gore od reakcija na finale hit-serije, a više o tome pisali smo OVDJE.

OVDJE pogledajte gdje su danas zvijezde "Stranger Thingsa".

Serija ''Stranger Things'' Foto: Profimedia

Mislite li da se sjećate detalja iz svih sezona serije čije se finale dugo čekalo? Kviz za najveće obožavatelje je OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Nives ima novu tetovažu na izazovnom mjestu: ''Zbog nje ću ove zime intenzivno furat minjake!''

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Dugo ga nismo vidjeli: Kako danas izgleda najpoznatiji agent s malih ekrana?

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda legendarna Esmeralda? Zbog nje su se nekad plaćale čak i mise