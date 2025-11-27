12 pitanja za najveće fanove
Mislite li da se sjećate detalja iz svih sezona serije čije se finale dugo čekalo?
Serija ''Stranger Things''
Dobrodošli u kviz posvećen jednoj od najpopularnijih i najnapetijih serija posljednjeg desetljeća — Stranger Things!
Uoči izlaska finalne sezone serije koja je zaludjela svijet, ''Stranger Things'', za najveće fanove napravili smo kviz.
Ovaj kviz provest će vas kroz sve sezone serije, od tajanstvenih nestanaka u Hawkinsu, preko borbe s čudovištima iz, do nezaboravnih likova i glumačkih izvedbi koje su seriju učinile kultnom.
Svoje znanje provjerite u kvizu od 12 pitanja.
