Pretraži
bolna istina iza kamere

Sjećate se preslatkih blizanaca iz hit-serije? Priča jednog od njih ima tragičan kraj

Piše H.L., Danas @ 07:40 Zanimljivosti komentari
Serija ''Svi vole Raymonda'' Serija ''Svi vole Raymonda'' Foto: Profimedia

Zvijezde serije ''Svi vole Raymonda'' otkrile su sjećanja na brata Sawyera i poslale snažnu poruku o važnosti mentalnog zdravlja.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Intervju s Damjanom Tepićem nakon ispadanja iz MasterChefa
''Idemo dalje!''
Damjan Tepić nakon ispadanja o najtežem izazovu u MasterChefu: ''Želiš sve, a ne možeš ništa promijeniti''
Tužna priča o Sayweru Sweetenu iz serije ''Svi vole Raymonda''
bolna istina iza kamere
Sjećate se preslatkih blizanaca iz hit-serije? Priča jednog od njih ima tragičan kraj
Macaulay Culkin izazvao polemike zbog "Umri muški"
što vi kažete?
Slažete li se s njim? Kevin iz ''Sam u kući'' tvrdi da ''Umri muški'' nije božićni film!
Zdravko Čolić oduševio rasporodanu Koprivnicu
Oduševio prepunu dvoranu
Pogledajte fotke! Zdravko Čolić priredio spektakl za pamćenje u Koprivnici
Tko je glumac Joel Edgerton iz filma ''Train Dreams''?
niže uspjeh za uspjehom
Tko je glumac iz filma koji je već proglašen remek-djelom? Godinama ljubi modnu urednicu
Preminuo Shpat Kasapi
kolege u šoku
Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina
Objavljen program dočeka Nove 2026. u Zagrebu
Tko su izvođači?
Zna se tko će u Zagrebu nastupati na dočeku Nove 2026.!
Brazilski glumac Tony Germano preminuo nakon kobnog pada s krova
tužna vijest
Slavni glumac preminuo nakon kobnog pada s krova
Odnos Maje i Šime Eleza svaki dan tema u medijima-što o tome kaže Maja?
''pa evo sad ne znam...''
Maja Šuput komentirala nam je medijske napise o odnosu sa Šimom Elezom!
Danijela Dvornik pokazala dnevni boravak koji je ukrasila za blagdane
''naradila sam se!''
Danijela Dvornik pokazala svoj dnevni boravak: ''Traje ova moja generalka!''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Načelnik tvrdi da nije znao za Thompsonovu nelegalnu gradnju, oglasila se i bivša ministrica: "Da je korektan, sam bi to porušio"
Nižu se reakcije
Načelnik tvrdi da nije znao za Thompsonovu nelegalnu gradnju, oglasila se i bivša ministrica: "Da je korektan, sam bi to porušio"
U Zagrebu izbodena časna sestra: Završila u bolnici, pokrenuta istraga
Policija na terenu
Novi detalji napada na časnu sestru: Sama došla u bolnicu, otkriveno u kakvom je stanju
Što donosi zima 2024./2025.? Topliji prosinac, hladniji siječanj i nestabilna veljača
ŠTO NAS ČEKA?
Dugoročna zimska prognoza: Gdje će biti snijega, kakav će biti Božić i kamo na skijanje
show
Brazilski glumac Tony Germano preminuo nakon kobnog pada s krova
tužna vijest
Slavni glumac preminuo nakon kobnog pada s krova
Odnos Maje i Šime Eleza svaki dan tema u medijima-što o tome kaže Maja?
''pa evo sad ne znam...''
Maja Šuput komentirala nam je medijske napise o odnosu sa Šimom Elezom!
Preminuo Shpat Kasapi
kolege u šoku
Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina
zdravlje
Vratna kralježnica: Simptomi koji otkrivaju da je problem puno veći nego što mislite!
Jedan od najosjetljivijih dijelova tijela
Vratna kralježnica: Simptomi koji otkrivaju da je problem puno veći nego što mislite!
Srce pod stresom: Zašto sve češće obolijevamo i što s tim ima genetika?
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Srce pod stresom: Zašto sve češće obolijevamo i što s tim ima genetika?
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Može li i vas pas izvesti ovo? Oduševio vlasnike, a ni gledatelji nisu ostali ravnodušni
Wow!
Može li i vas pas izvesti ovo? Oduševio vlasnike, a ni gledatelji nisu ostali ravnodušni
tech
Rusi počeli dronovima loviti ukrajinske zrakoplove i helikoptere: "To je velika prijetnja i svakim danom postaje veći problem"
Nova primjena
Rusi počeli dronovima loviti ukrajinske zrakoplove i helikoptere: "To je velika prijetnja i svakim danom postaje veći problem"
Novi tragovi ukazuju na nešto neočekivano o povijesti nastanjivosti Marsa
Dosad se vjerovalo drugačije
Novi tragovi ukazuju na nešto neočekivano o povijesti nastanjivosti Marsa
Rimac pokazao kako napreduju robotaksiji: Htjeli ste ih vidjeti? Evo ih!
Odgovorio kritičarima
Rimac pokazao kako napreduju robotaksiji: Htjeli ste ih vidjeti? Evo ih!
sport
Sjajan rezultat Filipa Zubčića: Fenomenalna druga vožnja najboljeg hrvatskog skijaša
Hrvat na postolju
Sjajan rezultat Filipa Zubčića: Fenomenalna druga vožnja najboljeg hrvatskog skijaša
Teška ozljeda Hajdukova dragulja, ove godine više neće zaigrati
KUD BAŠ ON?
Teška ozljeda Hajdukova dragulja, ove godine više neće zaigrati
VIDEO HNS podigao rampu: Vukovar će igrati u Gradskom vrtu
Bit će jako zanimljivo
VIDEO HNS podigao rampu: Osijek će imati dva prvoligaša, vode ogorčenu borbu
tv
MasterChef: Damjan nakon odlaska iz MasterChefa otkrio koga vidi u finalu! Slažete li se s njim?
NAPUSTIO NATJECANJE
Damjan nakon odlaska iz MasterChefa otkrio koga vidi u finalu! Slažete li se s njim?
Skrivena sudbina: Nije mogla ni slutiti što ju čeka
SKRIVENA SUDBINA
Nije mogla ni slutiti što ju čeka
MasterChef: Damjan Tepić napustio MasterChef: "Kuhinja je moja ljubav, ali treba mi iskustva"
NAJVIŠE GREŠAKA
Damjan Tepić napustio MasterChef: "Kuhinja je moja ljubav, ali treba mi iskustva"
putovanja
Na 3 sata od Zagreba: Savršeni grad iz kojeg nije "tako lako" izići
Utopija
Na sat i pol od Hrvatske: Savršeni grad iz kojeg nije tako lako izići
Novi kviz općeg znanja: Jedan koji ćete raspetljati kao od šale
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Jedan koji ćete raspetljati kao od šale
11 vrsta hrane koja se najviše krivotvori: Ono što kupujete u trgovinama vjerojatno je lažnjak
I u Hrvatskoj
Ono što kupujete u trgovinama vjerojatno je lažnjak: 11 vrste hrane na koju trebate pripaziti
novac
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Milijuni tvrtki s jednim zaposlenim
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Turistički procvat
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Istražili smo: Kako su poslovale državne tvrtke čiji su direktori smijenjeni u jednom danu?
Iznenađujuće
Istražili smo: Kako su poslovale državne tvrtke čiji su direktori smijenjeni u jednom danu?
lifestyle
Zagreb špica: Thom Browne torba u obliku psa u street style izdanju
Ne, oči vas ne varaju
Torbi koju smo ugledali u centru Zagreba jedni se dive, a drugi čude – baš je fascinantna
Davorka Dalić u crnom puloveru i sivim hlačama
LIJEPO I NENAMETLJIVO
Davorka Dalić spojila je čupavi pulover i raskošne hlače, rezultat je lijepo i nenametljivo svečano izdanje
Kolač mjeseca studenog: Kolač od maka i vanilije
Kolač od maka
U studenom ste najviše pretraživale recept za ovakav kolač, božanstveno je kremast
sve
Zagreb špica: Thom Browne torba u obliku psa u street style izdanju
Ne, oči vas ne varaju
Torbi koju smo ugledali u centru Zagreba jedni se dive, a drugi čude – baš je fascinantna
Davorka Dalić u crnom puloveru i sivim hlačama
LIJEPO I NENAMETLJIVO
Davorka Dalić spojila je čupavi pulover i raskošne hlače, rezultat je lijepo i nenametljivo svečano izdanje
Kolač mjeseca studenog: Kolač od maka i vanilije
Kolač od maka
U studenom ste najviše pretraživale recept za ovakav kolač, božanstveno je kremast
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene