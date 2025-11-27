Sjećate se preslatkih blizanaca iz hit-serije? Priča jednog od njih ima tragičan kraj

Zvijezde serije ''Svi vole Raymonda'' otkrile su sjećanja na brata Sawyera i poslale snažnu poruku o važnosti mentalnog zdravlja.

Američka serija ''Svi vole Raymonda'' bila je jedna od najomiljenijih humorističnih serija diljem svijeta, a gledatelji je pamte po toplini, obiteljskim scenama i simpatičnoj djeci Baroneovih. Upravo su tu djecu glumili stvarna braća i sestra – Madylin, Sawyer i Sullivan Sweeten – koje je publika gledala kako odrastaju pred kamerama punih devet sezona.

Gotovo tri desetljeća nakon početka emitiranja, Madylin (34) i Sullivan (30) pojavili su se u specijalnoj emisiji povodom 30. obljetnice serije, prikazanoj na CBS-u. U emotivnom susretu prisjetili su se vremena provedenog na setu, ali i najveće boli koja je obilježila njihovu obitelj – smrti njihova brata blizanca Sawyera Sweetena, piše Daily Mail.

Serija ''Svi vole Raymonda'' Foto: Profimedia

Sawyer, koji je u seriji glumio Jeffreya Baronea, tragično je preminuo u travnju 2015. godine, samo nekoliko tjedana prije svojeg 20. rođendana. Vijest o njegovoj smrti potresla je obitelj, kolege i publiku diljem svijeta. Njihov televizijski otac Ray Romano s tugom se prisjetio mladog glumca:

''Sawyer, naravno, više nije s nama i jako nam nedostaje. Bio je, baš kao i vi sada, nevjerojatna energija, svjetlost'', rekao je.

Serija ''Svi vole Raymonda'' Foto: Profimedia

Sullivan Sweeten, Sawyerov brat blizanac i glumački partner na setu, prvi put je otvoreno govorio o tom gubitku.

''Nitko od nas nije očekivao ono što se dogodilo. Trudim se razmišljati o dobrim trenucima – a mnogi od njih vezani su baš uz ovaj set'', objasnio je.

Sawyer Sweeten, Sullivan Sweeten, Madylin Sweeten Foto: Profimedia

Serija ''Svi vole Raymonda'' Foto: Profimedia

Njihova starija sestra Madylin govoreći o Sawyeru istaknula je koliko je važno otvoreno govoriti o mentalnom zdravlju i prevenciji samoubojstava:

''To je drugi vodeći uzrok smrti među mladima od 18 do 25 godina. Ali 90 posto ljudi koji potraže pomoć – uspješno se oporavi. Toliko nam se ljudi javlja i kaže: ''Zahvalna sam što ste pričali o svom bratu. Vaša priča mi je spasila život'', rekla je.

Sawyer je u trenutku smrti boravio kod obitelji u Teksasu. Njegovu smrt javnosti je priopćila upravo Madylin, u emotivnoj izjavi koja je slomila srca milijuna:

''Dogodila se strašna obiteljska tragedija. Slomljena srca javljamo da je naš voljeni brat, sin i prijatelj Sawyer Sweeten oduzeo sebi život.''

Sawyer Sweeten, Sullivan Sweeten Foto: Profimedia

Sawyer Sweeten, Sullivan Sweeten Foto: Profimedia

Sawyer se u seriji pojavio u 139 epizoda, zajedno sa svojim bratom blizancem Sullivanom. Zajedno su stvorili neke od najtoplijih i najvoljenijih trenutaka jedne od najvećih TV komedija svih vremena.

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili ste u potrazi za pravom odlukom, nemojte se ustručavati pitati za pomoć. Možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb: Nazovite na telefon 01-2376-470 od 0 do 24 sata. U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Psihološki centar TESA: Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr

