Naša pjevačica uživa na egzotičnoj lokaciji, fotke u vrućim kombinacijama ne prestaju gorjeti!

Naša pjevačica Stela Rade nakon napornih dana je otputovala u Abu Dhabi, gdje je uživala u nizu aktivnosti.

Stela Rade ovih dana puni baterije na odmoru u Abu Dhabiju, a njezin Instagram gori od atraktivnih fotografija koje je podijelila s pratiteljima.

Nakon užurbanog ritma koji je rezultirao objavom novog singla, Stela je odlučila pobjeći u toplinu Emirata i čini se kako joj ovaj egzotični predah itekako godi.

Galerija 25 25 25 25 25

Stela Rade - 6 Foto: Instagram

Stela Rade - 7 Foto: Instagram

Na fotografijama pozira na spektakularnim vidikovcima s pogledom na brda i pustinju, u laganim ljetnim kombinacijama koje naglašavaju njezine broj­ne tetovaže i čvrst trbuh. Bijele kratke hlačice, crop top i sunčane naočale savršeno su se uklopili u zlatni zalazak sunca, dok je Stela pokazala svoju opuštenu, ali i modno osviještenu stranu.

Stela Rade - 5 Foto: Instagram

Stela Rade - 8 Foto: Instagram

Stela Rade - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Deset dijagnoza i jedan životni poziv: Bivša voditeljica otvoreno o bolesti, obitelji i životnim borbama

Pjevačica se fotografirala i u luksuznom Ferrariju, što je dodatno začinilo njezin aktivan putopis, a pokazala je i nježniju stranu. Na jednoj fotografiji sjedi na toploj pločniku pod noćnim svjetlima, s mačkom u krilu, vidno oduševljena neočekivanim “lokalnim prijateljem”. Tu je i avanturistički dio odmora, okušavši se u sandboardingu na pješčanim dinama, dokazujući kako je spremna i za adrenalinske trenutke, ne samo za poziranje pred kamerom.

Stela Rade Foto: Instagram

Stela Rade - 2 Foto: Tesa Lipovski

Sudeći prema objavama, Stela maksimalno uživa u svim čarima Abu Dhabija – od luksuznih interijera, urbanih noćnih šetnji, pustinjskih padina pa sve do vremena koje posvećuje sebi i svojim strastima.

Nedavno je prekinula koncert Senidah u Zagrebu, a razlog pročitajte OVDJE.

Kako je svirala harmoniku po centru Zagreba, pogledajte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Dame neodoljivo sliče! Supruga vatrenog pokazala sestru koja je također prava ljepotica

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Danijela Dvornik priznala što ju je počelo mučiti nakon pedesete

Pogledaji ovo Celebrity Mladi Vinkovčanin pohvalio se fotkom s glazbenom legendom, usporedbe ne prestaju

Pogledaji ovo Zanimljivosti Slažete li se s njim? Kevin iz ''Sam u kući'' tvrdi da ''Umri muški'' nije božićni film!