Nova drama: Meghan Markle se ponovno našla u središtu modnog skandala

Nedavno pojavljivanje u zelenoj Galvan haljini u najavi božićne emisije potaknulo je nagađanja o tome da je Meghan Markle uzela haljinu sa snimanja jednog intervjua.

Meghan Markle našla se usred nove kontroverze nakon što su se društvenim mrežama počele širiti tvrdnje da je vojvotkinja od Sussexa "zadržala" dizajnerske komade u vrijednosti tisuća dolara sa snimanja velikih magazina.

No njezin tim oglasio se i oštro odbacio sve optužbe, nazvavši ih "lažnima i krajnje klevetničkima".

Sve je krenulo kada je netko na internetu insinuirao da je Meghan zadržala luksuznu zelenu Galvan haljinu vrijednu oko 1.700 dolara koju je nosila u snimanju za Variety 2022. godine, a sada se našla u božićnom specijalu emisije "With Love, Meghan". Među spornih komadima našla se i Chanelova haljina koja je navodno "nestala" nakon snimanja za The Cut.

No izvori bliski vojvotkinji tvrde kako Meghan namjerno zadržava pojedine komade, ne zbog luksuza, nego kako bi onemogućila njihovu preprodaju i komercijalno iskorištavanje.

To je, kažu, i praksa u kraljevskoj obitelji: mnoge haljine koje nose članovi dvora postaju dio arhive.

"Svi predmeti koji su zadržani učinjeni su u potpunoj transparentnosti i u skladu s ugovornim obvezama", poručili su njezini predstavnici u službenoj izjavi za Daily Mail.

Od Megxita 2021. do danas, Meghan je snimila editorijale za The Cut, Variety, TIME i Harper’s Bazaar, a ukupna vrijednost komada koje je nosila procjenjuje se na čak 257.507 dolara.

Najskuplji je svakako bio posljednji, za Harper’s Bazaar, za koji su procijenili da je odjeća i nakit zajedno vrijedila više od 210.000 dolara, no njezin tim je potvrdio da iz tog snimanja nije zadržala ništa.

U raskošnoj modnoj priči nosila je Dior, Ferragamo, The Row, Chanel i Balenciagu, ali i nakit vrijedan preko 90.000 dolara, među kojima i prsten dizajnerice Suzanne Belperron u vrijednosti nevjerojatnih 91.000 dolara.

U jeku novih optužbi Meghan se zasad nije osobno oglasila, ali njezini predstavnici poručuju kako se radi o još jednom u nizu pokušaja stvaranja negativne priče oko njezina imena.

